Уникальная операция: появилась новая запись с наземным дроном, взорвавшим мост РФ (видео)

Колесной платформе пришлось проехать 4 километра по полю, преодолевая разные препятствия, чтобы добраться до цели и нанести ущерб оккупантам.

Related video

В сети появилось полное видео, на котором бойцы Вооруженных сил Украины с помощью наземного дрона разрушили мост российских оккупантов на Донецком направлении. Видеокадры опубликовал журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале в пятницу, 26 января.

Видео начинается с того, что военные проводят возле наземного четырехколесного дрона последние приготовления к его запуску. После этого беспилотный летательный аппарат-разведчик сопровождает колесную платформу и фиксирует ее перемещение с высоты птичьего полета.

Дрон преодолел 4 километра, чтобы оказаться в тылу армии РФ и перерезать ей логистическую "артерию". Для того, чтобы добраться до цели и подорвать сооружение, оператору потребовалось преодолеть путь через поле. Тут наземный дрон показал хорошую маневренность: военный вовремя успел изменить направление его движения, когда на пути колесной платформы оказался неразорвавшийся боеприпас.

После этого оператор беспилотника направил наземный дрон в тоннель, где тот подорвал бетонные опоры моста. После взрыва дорожное сооружение окутал густой дым. Отметим, что эта проведенная украинскими бойцами операция — первая фиксация работы тяжелого наземного дрона.

Напомним, в июле 2023 года мы писали о том, что украинский военный изобрел "невидимый" наземный дрон, который взрывает даже танки ВС РФ. Дрон перемешается с помощью четырех колес и внешне похож на игрушечную машину. Основное преимущество "Сирка" в том, что российские РЭБ не могут его обнаружить.

Также мы сообщали о том, что в Украине фермерский дрон превратили в один из лучших в мире военных БПЛА. Дрон представляет собой военный беспилотники-разведчики с неподвижным крылом. Это беспилотный летальный аппарат с 61-мегапиксельной мультиспектральной камерой на гиростабилизированном подвесе.