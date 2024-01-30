Холодильник Haier 3D. Техника, сочетающая современные технологии и стильный дизайн

Haier Group, с 15-летним уверенным лидерством на рынке бытовой техники, стал глобальным гигантом, заслуженно войдя в список Fortune Global 500. Этот бренд устанавливает новые стандарты комфорта и технологического преимущества, а холодильники 3D от Haier стали примером исключительного сочетания элегантного дизайна и передовых технологий. . Рассмотрим самые интересные особенности холодильников серии Haier 3D

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Современный Дизайн и Удобство

Новая изоляционная технология позволяет снизить толщину стенок холодильника, создавая привлекательный и эргономичный дизайн, а также увеличивая внутреннее пространство. А система освещения Daylight обеспечивает равномерное распределение света внутри холодильника, облегчая поиск продуктов и придавая эстетическую привлекательность.

Технологии энергосбережения

Haier 3D внедряет эффективное управление электроэнергией. Технологии No Frost и Fresher Shield обеспечивают стабильную температуру, предотвращая образование льда и инея.Онио беспечивают экономичность в использовании, делая Haier 3D экологически ответственным выбором и помогая его владельцам экономить с умом.

Защита от бактерий и свежесть

Система ABT® использует ультрафиолетовый свет для борьбы с бактериями, обеспечивая чистоту и более длительную свежесть продуктов. Уменьшение перекрестного обдува лучше сохраняет вкус пищи, а также способствует сохранению ее консистенции. Отделение Humidity Zone и My Zone добавляют комфорт в хранение фруктов и овощей, а также продуктов, требующих особых условий хранения, обеспечивая их оптимальную влажность и температуру.

Экономия Времени и Сохранение Продуктов

Функция быстрой заморозки активируется одним нажатием кнопки, обеспечивая быстрое замораживание продуктов и максимальное сохранение их вкуса и питательной ценности. Встроенные датчики автоматически регулируют интенсивность охлаждения, уменьшая потери температуры при открывании дверцы. Это позволяет эффективно использовать время и сохранять продукты в оптимальном состоянии.

Мобильное приложение hOn

Управление холодильником со смартфона производится с помощью мобильного приложения hOn. Контроль температуры, функций, диагностики и персонализации работы прибора обеспечивают удобство и эффективность использования. Мобильное приложение hOn позволяет получить доступ к холодильнику из любого места, делая его использование максимально удобным и адаптивным.

Гарантия качества

Холодильники Haier 3D отмечены сертификатами немецкого института VDE, что свидетельствует об их высоком качестве и соответствии самым строгим стандартам.

Инверторный Компрессор Dual Inverter

Компрессор сам регулирует интенсивность охлаждения и имеет 15-летнюю гарантию. Эта технология обеспечивает не только низкий уровень шума – всего 37 дБ, но и длительный срок службы и меньшее потребление электроэнергии. Инверторный компрессор Dual Inverter становится залогом тихого и эффективного функционирования холодильника.

Инновационная морозильная камера для Экономии Электроэнергии

Одной из уникальных особенностей холодильников Haier 3D есть продуманная конструкция ящиков морозильной камеры. Они разработаны таким образом, что открываются каждый отдельно на металлических направляющих на 90% длины, не открывая сплошную дверцу, как в классических холодильниках. Такой инновационный подход не только обеспечивает удобство в использовании, но и эффективно экономит электроэнергию, поскольку воздух не выпускается наружу со всей морозильной камеры при открытии. Благодаря особой конструкции, а также технологиям No Frost и Fresher Shield, потребление энергии уменьшается на 30%.

Haier 3D — Современный Прибор для Хранения Продуктов

Haier 3D – это не просто холодильник, а настоящая интеллектуальная система для хранения свежести продуктов, отличающаяся надежностью, функциональностью и эстетическим дизайном. Выбирайте инновации и комфорт с Haier 3D, который отвечает самым высоким стандартам качества и удовлетворит потребности каждого пользователя.