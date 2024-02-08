Программистка создала PDF-файл больше, чем Вселенная: его даже можно скачать

Гигантским PDF-файл удалось сделать благодаря приложению Preview для macOS. Правда, большая часть пространства пустует, но так и задумано.

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Программистка Алекс Чан решила узнать, каким может быть максимальный размер PDF-файла. Оказалось, что он больше, чем наша Вселенная — примерно 37 трлн световых лет в квадрате, пишет она в своем блоге.

Все началось с того, что Чан попалась информация о якобы самом большом в мире PDF-файле размером 381x381 км. Алекс захотела узнать, каким образом файл удалось масштабировать до таких размеров и предел ли это? Программистка внимательно изучила принципы работы программы Adobe Acrobat и сделала вывод, что само ПО ограничивает размеры файла, а вовсе не формат. Ограничение стояло на отметке 15 млн х 15 млн дюймов — это равно квадрату со стороной в 381 км.

Чан создала PDF-файлы и решила поэкспериментировать со значениями UserUnit и Mediabox. Эти функции отвечают как раз за размер документов, которые пользователь видит на экране, т.е. в их электронном виде. Чан вводила самые разные значения, но программа выдавала лишь показатель в 381x381 км.

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Тогда Алекс решила пойти другим путем: не использовать для отображения документа Adobe Acrobat, а применить другое программного обеспечение. Решение было очень простым — открыть файл в приложении Preview для macOS. Программа Preview никак не реагировала на изменения значений функции UserUnit, но зато отреагировала на изменения в Mediabox. Алекс Чан выставила значение Mediabox на уровне 1 трлн и получила документ длиной более 352 тыс. км, что примерно составляет расстояние между Землей и Луной.

Чан воодушевилась своим маленьким открытием и задала параметр PDF-файла размером 37 трлн световых лет в квадрате. Цифра эта просто огромна, если учесть, что, по уверениям ученых, площадь Вселенной составляет 93 млрд световых лет. Скачать самый большой PDF во Вселенной можно по этой ссылке. Распечатывать его не стоит, но на него можно посмотреть.

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