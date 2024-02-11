Ученые создали мощную, ультратонкую и гибкую солнечную батарею: для гаджетов и дронов

Ультратонкие кремниевые фотоэлементы можно будет сворачивать в рулончик.

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Исследователи из Цзянсуского университета науки и технологий (JUST, Китай) разработали сверхтонкий и гибкий материал для солнечных батарей. По их заявлениям, новое устройство по своей эффективности не уступает классическим аналогам, передает SCMP.

Гибкие кремниевые солнечные элементы, разработанные в JUST, намного тоньше и легче, чем их традиционные аналоги, и обладают высокой энергоэффективностью. А еще их можно гнуть, как вздумается, поэтому данная технология может быть применена в аэрокосмической отрасли, дронах и носимых интеллектуальных устройствах.

"Мы создали кремниевые солнечные панели толщиной всего 50 микрометров — тоньше листа бумаги формата А4 — которые можно сгибать, и они намного более эффективны, чем обычные", — прокомментировали разработчики.

Ученым удалось сделать пластины более тонкими, снизив их вес и стоимость, но также облегчить миграцию и разделение зарядов, что не дало батареям потерять в эффективности. Исследователи отметили, что кристаллические кремниевые элементы толщиной менее 150 микрометров, изготовленные с использованием традиционных технологий, имели эффективность преобразования энергии (PCE) в диапазоне от 23,27% до 24,7%. А новые кремниевые элементы толщиной от 55 до 130 микрометров достигли уровня PCE более 26%.

Солнечные элементы нового типа имеют в основе кремний — гибкий материал, похожий на бумагу, который преобразует свет в электричество без ущерба эффективности. Кремниевые солнечные элементы являются основой мирового производства электроэнергии с помощью солнечной энергии, на их долю приходится около 95% солнечных элементов, представленных на мировом рынке.

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Солнечные панели, несмотря на их широкое применение, имеют две проблемы. Одним из недостатков является то, что эффективность преобразования энергии кремниевых элементов большой площади ограничивается показателем в 26%. Другим препятствием является толщина ячеек – обычно от 150 до 180 микрометров (от 0,15 до 0,18 мм, — ред.), что затрудняет их использование в приложениях, требующих более гибкого и легкого материала, таких как изогнутые крыши, спутники и космические станции. Например, к самолетам предъявляются чрезвычайно строгие требования к весу, и в них используются тонкопленочные солнечные элементы. Однако они дороги в производстве, имеют короткий срок службы и плохо подходят для коммерческих нужд. Похоже, что китайским исследователям удалось решить эту проблему.

Сейчас ученые работают над созданием более гибких и эффективных элементов из кристаллического кремния, которые можно будет скрутить в рулон.

Ранее мы сообщали о том, что созданы солнечные батареи, которые крепятся к балкону. Солнечные панели мощностью 800 Вт с интеллектуальными блоками управления и специальными системами крепления анонсировала компания Meyer Burger.