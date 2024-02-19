Осталось 5 во всем мире: в мусоре случайно нашли два первых настольных ПК Q1 (фото)

На Q1 впервые установили легендарный процессор Intel 8008, который дал начало современным компьютерам. Устройство имеет корпус со встроенными дисплеем и клавиатурой.

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Компания по утилизации отходов Just Clear во время расчистки одного из домов в Лондоне, нашла два экземпляра первых настольных компьютеров: ПК Q1 от Q1 Corporation, выпущенный в 1972 году. Об этом сообщает издание Mirror.

Компания внимательно отнеслась к находке и с помощью консультанта определила их историческую ценность. Когда сотрудники Just Clear не смогли найти никакой информации в Интернете, глава компании Брендан О'Ши обратился за помощью к компьютерному эксперту. Он был поражен, когда узнал, что эта модель была первым в мире полностью интегрированным настольным компьютером с однокристальным микропроцессором.

ПК Q1, который больше напоминал печатную машинку, стал большим шагом вперед в истории компьютеров. Он был известен своей высококачественной сборкой, уникальным дизайном и неоново-оранжевым плазменным дисплеем. Первый настоящий микрокомпьютер был изготовлен корпорацией Q1 в Америке, лишь несколько из них добрались до Британии.

Первый ПК Q1 имел монохромный оранжевый дисплей в монохромном цвете Фото: Mirror

"Наши команды ежедневно находят различные вещи, некоторые из которых имеют историческое значение, но я никогда не мог представить, что мы найдем что-то настолько важное для отрасли технологий и истории компьютерной техники, — отметил Брендан О'Ши. — Компьютеры были похоронены под кучей коробок, и сначала мы просто думали, что это две хорошие части истории вычислительной техники 1970-х годов, которые, возможно, мы бы утилизировали, если они не подходили для повторного использования, и отправили бы в поток электронных отходов. Однако после консультации мы поняли, что фактически нашли два чрезвычайно редких предмета, из которых сегодня в мире известно только о трех".

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Как отмечает сайт Tom's Hardware, компьютер Q1 использует 8-разрядный процессор Intel 8008, который поддерживает 16 КБ памяти и имеет максимальную тактовую частоту 800 кГц. Процессор Intel 8008 изначально был предназначен для компьютера DataPoint 2200 от Computer Terminal Corporation, но Intel опоздала с реализацией процессора. Таким образом Intel DataPoint 2200 стал процессором 8008, а CTC использовала собственный чип из многих элементов в 1971 году, который не был процессором на одном кристалле, как Intel 8008 или процессоры современных ПК. Современные многоядерные процессоры появились через 30 лет после первого ПК с Intel 8008.

"Без корпорации Q1 не было бы ни ПК, ни компьютеров Mac, ни телефонов Apple или Android. Первые ПК в 1970-х и 1980-х годах заложили основу для сегодняшних универсальных устройств — компьютеров, который настолько проникли в повседневную жизнь. Мы полагаемся на компьютеры в работе, общении, развлечениях, но без первопроходцев ничего из этого не существовало бы", — говорит Пол Нив с факультета компьютерных наук Кингстонского университета.

Найденные компьютеры демонстрировали публике в Кингстонском университете в Суррее, Англия до 17 февраля. Ожидается, что впоследствии оба будут выставлены на аукцион или проданы частному покупателю.

Когда процессоры для компьютеров еще не были такими, как сейчас, производители предлагали массу необычных решений их реализации. Напомним, в декабре 2023 года энтузиаст нашел прозрачный процессор на сапфировой подложке 1977 года.