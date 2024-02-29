Стелс-дрон Sky Hawk сделали еще более невидимым: к чему готовится армия Китая

Известно, что модернизированная версия Sky Hawk обладает повышенными скрытностью и выносливостью.

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Китайский военные беспилотник Sky Hawk пройдет испытания на открытом воздуже вскоре после того, как будут модернизированы некоторые из его основных параметров. Дрон будет играть важную роль в разведывательных и ударных миссиях, передает ECNS, ссылаясь на сюжет Центрального телевидения Китая.

Известно, что модернизированная версия Sky Hawk обладает повышенными скрытностью и выносливостью. Его конструкция "летающее крыло" дает множество преимуществ, например, незаметность для радаров противника, улучшенные аэродинамические характеристики, обеспечивающие большую дальность полета.

Беспилотники конфигурации "летающее крыло" часто применяются в разведке, нападении, дозаправке в воздухе, радиоэлектронной борьбе и других важных задачах. Но управлять такими дронами непросто ввиду отсутствия вертикального крыла и других обычных рулей. Поэтому инженерам приходится придумывать иные способы управления полетом, используя, к примеру, раздельные тормозные рули, дифференциальную тягу и сложное программное обеспечение. Именно поэтому дроны с летающим крылом считаются передовыми летательными аппаратами, возможности разработки которых имеют только страны с передовыми авиационными и аэрокосмическими технологиями, сказал эксперт.

Sky Hawk был разработан Научно-исследовательским институтом № 3 Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности (CASIC), Он оснащен стелс-технологией и позиционируется как БПЛА с высокими показателями автономности. Применяется для ведения разведки и наблюдения. Аппарат работает на базе приложений искусственного интеллекта, а потому способен выполнять взлет, полет и посадку без контроля и помощи людей.

Свой первый полет беспилотник Sky Hawk совершил в ноябре 2017 года, после чего главный инженер Ма Хунчжун и его команда продолжили оптимизацию и отработку характеристик дрона. Известно также, что беспилотник-невидимка может работать либо независимо, либо в составе роя дронов вместе с моделями WJ-700.

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Кроме Sky Hawk, Китай также публично продемонстрировал свои беспилотники с летающим крылом — GJ-11 и малозаметные ударные дроны CH-7.

Ранее мы сообщали о том, что Китай помогает России в производстве дронов "Орлан-10". Хакеры выяснили, что Россия использует фирмы-прокладки, чтобы покупать западное оборудование для производства военной продукции. Почти все такие компании не попадают под санкции.

Писали также, что украинский дрон-бомбардировщик Hummel получил одобрение военных. Беспилотник разработан участниками программы Brave1, утвержден Минобороны и направлен на кодификацию. Разработчики работают над усовершенствованием и новыми моделями.