"Защиты нет": инженер создал дрон, охотящийся на конкретных людей по их лицу (видео)

БПЛА, доработанный за несколько часов, может преследовать цель на полной скорости, автоматически меняя траекторию. К нему можно легко прикрепить взрывчатку и превратить в оружие.

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Всего за несколько часов Луис Венус, предприниматель и инженер, создал небольшой беспилотный летательный аппарат, способный охотиться на людей с помощью распознавания лиц и преследовать их на полной скорости, как напоминание об опасности технологий. Об этом сообщает сайт Live Science.

Энтузиаст утверждает, что сейчас у людей нет средств защиты от такого оружия. Он предупреждает и демонстрирует, что нужно всего несколько часов, чтобы настроить небольшой коммерчески доступный беспилотник для самостоятельной охоты на цель.

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Инженер добавил систему искусственного интеллекта в небольшой дрон, чтобы преследовать людей "как игру", о чем написал в социальной сети X (Twitter). Но вскоре он понял, что БПЛА можно легко настроить так, чтобы он нес взрывное устройство.

В сотрудничестве с другим инженером, Робертом Лукошко, он настроил беспилотник на использование модели обнаружения объектов, чтобы находить людей и лететь к ним на полной скорости. Инженеры встроили в дрон функцию распознавания лица, которая работает на расстоянии до 10 метров. Это означает, что вооруженная версия беспилотника может быть использована для нападения на конкретного человека или нескольких.

"Это буквально заняло всего несколько часов, чтобы создать, и я понял, насколько это страшно, — написал Венус, — Вы можете легко привязать к ним небольшое количество взрывчатки и пустить сотню из них в воздух. Мы проверяем наличие бомб и оружия, но пока нет антидронных систем для защиты больших публичных мероприятий".

Венус называет себя "абсолютистом открытого кода" и верит в необходимость постоянного обмена кодом и программным обеспечением через каналы с открытым кодом. Он также называет "e/acc" — это школа мышления среди исследователей искусственного интеллекта, которая касается желания ускорить исследования искусственного интеллекта независимо от недостатков, из-за веры в то, что положительные стороны всегда преобладают. Однако он говорит, что не будет публиковать ни одного кода, связанного с этим экспериментом.

Исследователь также предполагает, что в ближайшее время с помощью такой технологии может быть организована террористическая атака. Хотя людям нужны технические знания для разработки такой системы, со временем писать программное обеспечение будет становиться легче и легче, частично благодаря прогрессу ИИ как помощника в написании кода.

Венус сказал, что его эксперимент показал, что обществу срочно нужно создать системы защиты от дронов для гражданских мест, где могут собираться большие толпы. к контрмерам могут относиться камеры наблюдения, акустические датчики и радары для обнаружения дронов. Для предупреждения атак могут понадобиться средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), GPS-спуферы, специальное оружие, а также высокоэнергетические лазеры. Хотя обычно такая техника не использовалась в гражданской среде, она была создана и есть на вооружении у военных.

Но беспилотники с распознаванием могут быть полезными правоохранителям. Напомним, в прошлом году в Киевской области установили 500 камер с распознаванием лиц. Мобильная камера на дроне, которая бы незаметно следовала за объектом, могла бы дополнить их функциональность.