Палата представителей Конгресса запретила TikTok в США: законопроект еще должен пройти Сенат

Видеосервис оказался в шаге от запрета в США. Законопроект также должна принять верхняя палата, а президент Джо Байден уже сказал, что подпишет закон.

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Палата представителей Конгресса США в среду, 13 марта, проголосовала за принятие закона, который может привести к запрету сервиса коротких видео TikTok в стране. Об этом сообщает издание NBC News.

Конгрессмены от Республиканской и Демократической партий неоднократно высказывались о том, что видеосервис, который принадлежит китайской компании, представляет угрозу национальной безопасности США. За проект закона проголосовали 352 конгрессмена, против были только 65. Сейчас законопроект будет направлен в Сенат.

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"Коммунистический Китай является крупнейшим геополитическим врагом Америки и использует технологии, чтобы активно подрывать экономику и безопасность Америки. Сегодняшнее двухпартийное голосование демонстрирует оппозицию Конгресса попыткам коммунистического Китая шпионить за американцами и манипулировать ими, а также свидетельствует о нашей решимости сдерживать наших врагов", — сказал в заявлении после голосования спикер Майк Джонсон. Он предупредил, что TikTok может использоваться для доступа к американским данным и распространения "вредной" информации.

Против законопроекта проголосовали 50 демократов и 15 республиканцев. Среди них была, в частности, известная сторонница Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин, от штата Джорджия.

Главный демократ в Комитете конгресса по разведке, Джим Хаймс, от штата Коннектикут, удивил голосованием против. Он отметил проблемы со свободой слова в законопроекте.

"[Китай] закрывает газеты, станции вещания и социальные медиаплатформы. Мы этого не делаем. Мы верим, что наши граждане будут достойными своей демократии. Мы не доверяем нашему правительству решать, какую информацию они могут или не могут видеть", — заявил Гаймс.

TikTok, который принадлежит китайской материнской компании ByteDance, развернул агрессивную лоббистскую кампанию, чтобы не допустить принятия законопроекта, утверждая, что он нарушит права 170 миллионов пользователей в США, предусмотренные Первой поправкой к Конституции США, и нанесет ущерб тысячам малых предприятий, которые полагаются на него. Законопроект предлагает компании избавиться от видеосервиса, в противном случае TikTok будет запрещен в США.

"Вы уничтожите малый бизнес, как мы; это наш заработок. Мы преуспели", — сказал предприниматель Пол Тран, который вместе со своей женой имеет компанию по уходу за кожей под названием "Love and Pebble", на митинге в поддержку TikTok возле Капитолия во вторник.

Бизнесмен рассказал, что их бизнес почти закрылся в прошлом году, пока не появился TikTok Shop и "взрывообразно поднял наш бизнес". По его словам, теперь 90% их бизнеса осуществляется благодаря этому приложению.

"Если вы примете этот законопроект — обратился к депутатам Тран, — вы разрушите американскую мечту, в которую мы действительно верим".

Несмотря на протесты, законопроект прошел через Палату представителей, усиливая давление на возглавляемый Демократической партией Сенат, и побуждая его к соответствующему решению. Президент Джо Байден заявил, что если законопроект попадет ему на стол, он подпишет его.

Напомним, ранее эксперт по кибербезопасности Виталий Якушев рассказал, что китайская соцсеть делает все возможное, чтобы собрать с телефонов всю частную информацию и отослать ее в КНР.