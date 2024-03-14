Ученые придумали материал для квантовых устройств: пользоваться сможет каждый

Материал нового типа также может снизить энергопотребление чипов в разы, сохранив их производительность.

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Исследователи из Аргоннской национальной лаборатории Министерства энергетики США добились прорыва, который позволит создать новый вид микроэлектронного материала, способного потреблять лишь часть электроэнергии, сохраняя при этом максимальную производительность, пишет Techxplore.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Advanced Materials, команда из Аргонна предложила новый вид техники "окислительно-восстановительного вентиля", контролирующего движение электронов в полупроводниковый материал и из него.

Интегральные схемы, питающие любые электронные устройства, становятся мощнее и меньше. Эта тенденция в микроэлектронике в последние годы только усилилась, поскольку ученые пытаются разместить на чипе все больше полупроводниковых компонентов. И тут возникает проблема: из-за небольших размеров и высокого энергопотребления микроэлектроника постоянно перегревается. Чтобы избежать перегрева, электроника должна потреблять лишь часть электроэнергии, но тогда она теряет в производительности.

Новый метод позволит решить обе проблемы за счет химической реакции, вызывающей перенос электронов. Микроэлектронные устройства обычно полагаются на электрический "эффект поля", чтобы контролировать поток электронов для работы. В ходе эксперимента ученые разработали устройство, которое смогло регулировать поток электронов от одного конца к другому, прикладывая напряжение — по сути, своего рода давление, проталкивающее электричество — через материал, действующий как своего рода электронные ворота. Когда напряжение достигало определенного порога, примерно половины вольта, материал начинал инжектировать электроны через затвор из исходного окислительно-восстановительного материала в материал канала.

Используя напряжение для изменения потока электронов, полупроводниковое устройство функционировало как транзистор, переключаясь между более проводящим и более изолирующим состояниями. Ученые подчеркнули, что эти материалы можно многократно использовать без ухудшения производительности.

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"Режим субвольта, в котором работает этот материал, представляет огромный интерес для исследователей, стремящихся создать схемы, которые действуют аналогично человеческому мозгу, который также работает с большой энергоэффективностью", — сказал ученый-материаловед Вэй Чен, один из соавторов исследования.

Феномен окислительно-восстановительного вентиля также может быть полезен для создания новых квантовых материалов, фазами которых можно манипулировать при малой мощности, сказал физик Хуа Чжоу, принимавший участие в исследовании. Более того, метод окислительно-восстановительного вентилирования может применяться к универсальным функциональным полупроводникам и низкоразмерным квантовым материалам, состоящим из устойчивых элементов.

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