Россияне нашли новый украинский дрон: что внутри и какая это может быть модель (фото)

Дрон создан из пластиковых труб, обшивки для лодок и пластиковых бутылок, однако эксперт считает конструкцию эффективной.

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Российские оккупанты нашли интересную неизвестную модель украинского дрона. Канадский физик и эксперт по беспилотникам DanierlR проанализировал его конструкцию в социальной сети X (бывший Twitter).

Он рассказывает, что сломанная опора двигателя указывает на то, что он работал, когда этот дрон разбился. Слева также видно рейку, которая использовалась для удержания боеприпасов.

Двигатель найденного украинского дрона Фото: Telegram

Фото подтверждает, что это двигатель DLE 170, который весит около 4,1 кг и имеет мощность 17,5 лошадиных сил. Расход топлива составляет около 0,12 литра в минуту (или 8,5 минут на литр) на полной скорости.

Вероятный мотор дрона DLE 170 Фото: Telegram

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В авиамоделях уже давно используют пластиковые бутылки в качестве топливных баков. Но этот бак имеет интересную многокамерную конструкцию: одна бутылка разорвалась, но остальные все еще содержат горючее. Если в бутылке 4 литра горючего, то максимальное время полета составляет около 2 часов, то есть 200 км. (В комментариях отмечают, что вероятнее бутылки емкость составляет 5 литров).

Модульный топливный бак из пластиковых бутылок Фото: Telegram

Боеприпас устанавливается на рельсе под носом самолета. Для безопасности есть сервопривод сзади. Неизвестно, для чего предназначена довольно толстая оранжевая труба.

Сервопривод и носовая часть дрона Фото: Telegram

Другие подобные беспилотники имели фиксированное шасси, но этот имеет на месте шасси клинья. Возможно, они предназначены для запуска с движущегося транспортного средства или с платформы.

Нижняя часть дрона и взлетные клинья Фото: Telegram

Фюзеляж представляет собой простую тонкостенную пластиковую трубу диаметром примерно 150 мм. Остатки правого крыла попали под фюзеляж, что несколько усложняет дела определения причины аварии.

Пластиковая труба в основании фюзеляжа Фото: Telegram

Конструкция крыла очень интересная. Лонжероны — две алюминиевые трубки, а также несколько деревянных стрингеров. Пенопластовые вставки поддерживают форму передней кромки крыла. Интересная деталь: задние кромки ребер крыла служат шарнирами для элеронов.

Конструкция крыла дрона Фото: Telegram

Крылья имеют деревянные ребра и покрыты термоусадочной пластиковой пленкой, подобной той, что используется для утепления лодок. Эта пленка обеспечит значительную часть прочности крыла. Также видно датчик для измерения скорости полета и еще один датчик, возможно, цифровая часть предыдущего.

Крыло дрона Фото: Telegram

В целом самолет имеет эффективный, простой, но классический дизайн. Очевидно, что он должен быть дешевым и простым в изготовлении в большом количестве. Как работает навигация пока неизвестно, но, возможно, он имеет камеру и антенны.

Места для камер и антенн Фото: Telegram

Эксперт предполагает, что Украина использует дроны для нанесения ударов по объектам противовоздушной обороны или нефтехранилищам. У него возникает вопрос, как был сбит этот беспилотник. Горючего достаточно, двигатель работал, следов пулевых отверстий нет. Однако вокруг много линий электропередач и столбов. Возможно, правое крыло задело столб или провод.

Общее фото дрона Фото: Telegram

Украинский Telegram-канал In Factum отмечает, что на оригинальном видео россиян (в сообщении, содержит ненормативную лексику) говорится об украинском дроне "Горгона". Якобы его назначение — выявлять российские средства ПВО. Канал утверждает, что его стоимость — около 20 тысяч долларов США.

Носовая часть дрона "Горгона" Фото: Telegram

Ранее Фокус рассказывал об украинских воздушных беспилотниках, которыми Украина атакует территорию РФ. Сообщалось, что украинский производитель дронов Miltech Group выставляет на продажу БПЛА OWA — Gorgon (Горгона). Его дальность полета, полезная нагрузка и рабочий неизвестны. У "Горгоны" есть винт в задней части фюзеляжа, классифицируют как "оперативно-тактический" дрон.