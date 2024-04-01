Аккумуляторы сильно подешевеют: в Китае создали компонент, который может перевернуть рынок

Батареи на основе марганца намного дешевле в производстве, чем литий-ионные аналоги, а новый электролит должен сделать их не менее производительными.

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Группа исследователей из Университета науки и технологий Китая разработала галоген-опосредованный электролит, который предотвращает формирование дендритов на аноде марганцево-металлических батарей. Технология поможет усовершенствовать недорогие марганцевые аккумуляторы, что даст им возможность конкурировать с литий-ионными, передает Тhe Сooldown.

Ученые полагают, что марганцево-металлические батареи являются достойной заменой литий-ионным, потому что они имеют высокую плотность энергии, а затраты на их производство довольно низкие. Однако есть у них и проблема: достаточно сильное взаимодействие между марганцем и растворителями, содержащими кислород.

Эту проблему и попытались решить при помощи галоген-опосредованного электролита. В итоге, батарея имеет эффективность растворения-осаждения более 90% и может стабильно циклически работать более 1000 часов.

Предыдущие исследования были сосредоточены исключительно на водных электролитных системах. И тут ученые не добились успеха, так как аноды марганца со временем при разрядке/зарядки аккумулятора обрастали дендритами (дендриты — металлические образования на электродах, которые появляются, когда батарея накапливает и тратит заряд, — ред.). Они сделали вывод, что следует обращаться к "не водным" системам, которые потенциально могли бы способствовать осаждению марганца при сохранении низкой поляризации, поскольку осаждение марганца в водных электролитных системах невозможно без большой внешней поляризации.

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Разработчики также подчеркивают, что кора Земли содержит достаточно большое количество марганца. Также этот материал, по их словам, теоретически может обеспечить самую большую мощность благодаря режиму синхронного двухэлектронного переноса электронов и высокой плотности. Производство аккумуляторов на основе марганца должно обойтись намного дешевле, чем производство литий-ионных батарей, вместе с тем упала бы и себестоимость хранения энергии.

Ранее мы писали о том, что ученые решили ключевую проблему твердотельных батарей. Благодаря методу нижнего электроосаждения исследователи усовершенствовали аккумуляторы, чтобы они могли работать дольше аналогов.