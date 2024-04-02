ВС РФ применяют "игрушечные" дроны X8 SkyWalker: начиняют снарядами весом до 2 кг (фото)

Беспилотники продаются на Aliexpress за 179 долларов США и предназначены для развлечений, но оккупанты превратили их в опасное оружие.

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Российское подразделение "Бешеные псы" используют для атак по целям дроны, которые можно купить на сайте Aliexpress — X8 SkyWalker. Телеграм-канал М2fpv.info сообщает, что оккупанты начиняют БПЛА полезной нагрузкой весом до 2 кг.

На канале М2fpv.info опубликованы фотографии беспилотника X8 SkyWalker, а также видео его атаки по цели. Из ролика понятно, что БПЛА используют в качестве "камикадзе". Видео было выложено в сеть подразделением ВС РФ из Сибири "Бешеные псы". Это "вид от первого лица", т.е. зритель видит то, что видела камера дрона который атаковал какую-то цель, напоминающую небольшую постройку.

М2fpv.info сообщает, что дрон был начинен 2 килограммами полезной нагрузки, под которой следует понимать снаряды. Но какие именно это были орудия, не сообщается.

Фокусу удалось найти такие БПЛА на сайте Aliexpress. Они там продаются под названием Skywalker Black x-8 FPV EPO и с пометками "Funny" (забавный) и "Toy" (игрушка). Цена стартует от 16 647 российских рублей, что эквивалентно 179 долларам США. За самую дорогую модель продавец запрашивает 40 380 рублей (436 долларов).

Дрон Skywalker X8 в разобранном виде

Судя по описанию, дрон нужно собирать самому. В комплект поставки входят: двигатель, планер, сервоприводы и пр. Размах крыла составляет 2122 мм, вес — 3500 г. Его корпус изготовлен из прочной пены EPO и небольших пластиковых усиливающих деталей.

"Полный комплект SonicModell Skywalker X8 2122 Flying Wing Drone FPV включает в себя все необходимое для создания удивительного дрона-самолета. Он был разработан для применения в приложениях FPV/БПЛА. В носовой части имеется крепление для камеры, а также наклонное крепление вперед, подходящее для Go Pro", — говорится в описании товара на сайте RobotShop.

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