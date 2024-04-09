В 2000 раз быстрее человеческого мозга: как мощный суперкомпьютер Deep South изменит мир

Суперкомпьютер Deep South может выполнять 228 триллионов операций в секунду. Ученые надеются с его помощью раскрыть секреты мозга и найти лекарства от неизлечимых пока болезней.

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Суперкомпьютер Deep South, расположенный в Австралийском международном центре нейроморфных систем, будет запущен в работу в течение апреля 2024 года. Это устройство может похвастаться скоростью обработки 228 трлн операций в секунду, что превосходит возможности человеческого мозга более чем в 2000 раз, пишет Gizmochina.

Несмотря на постоянно развивающиеся технологии, человеческий мозг является лучшим в плане вычислительной мощности. Скорость обработки данных мозгом составляет более 100 млрд операций в секунду. Чтобы преодолеть этот показатель, ученые исследовали нейроморфные вычисления, вдохновленные структурой мозга. Изучение мозга для построения более умных компьютеров привело к более глубокому пониманию самого человеческого мозга. Исследователи теперь могут анализировать заболевания мозга и наблюдать, как мозг реагирует на лекарства и старение.

Высокая эффективность человеческого мозга заключается в миллиардах взаимосвязанных нервных клеток, работающих с минимальным потреблением энергии, что позволяет состояться триллионам взаимодействий. Суперкомпьютер Deep South, конечно же, требует больше пространства и энергии. Об устройстве пока мало что известно, однако эксперты предполагают, что оно имитирует работу мозга, копируя алгоритмы объединения операций по хранению и обработке информации.

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Суперкомпьютер позволит ученым детальнее изучить мозг, анализируя связь между нейронами, чтобы определить коренную причину некоторых неврологических проблем. Он даже может визуализировать процессы, происходящие в мозге, создав его компьютерную модель. Хотя раскрытие всех секретов работы мозга может показаться надуманным, потенциал Deep South неоспорим. Возможно, с его помощью создадут цифровую копию мозга для того, чтобы понять, как лечить разного рода заболевания, которые на данный момент лечению не поддаются.

Ранее писали о том, что суперкомпьютер Frontier поможет создать кристалл на 30% прочнее алмаза. Супералмаз смог бы выдерживать давление более 10 миллионов атмосфер, уверены ученые.