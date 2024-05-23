Зачем переплачивать Apple? Как сделать смартфон Android похожим на iPhone

Несколько простых советов для тех, кто хочет, чтобы его гаджет выглядел по-другому.

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Android предлагает широкие возможности настройки, позволяющие контролировать внешний вид телефона. Пользователи даже могут сделать свои гаджеты похожими на iPhone, стоящие около 1000 долларов. Подробную инструкцию опубликовало издание Аndroid Рolice.

Реально ли сделать Android-устройство похожим на iPhone?

Да, это вполне реально, хотя Apple не распространяет свое программное обеспечение (ПО) среди других производителей, как это делает Google. Установить iOS, конечно, не получится, так что лучший вариант — это замена главного экрана, пакетов значков и тем.

Понятно, что замена главного экрана, как у iPhone, может изменить внешний вид телефона Android, но не его работу. Значок веб-браузера может выглядеть так же, как у Safari, но это не означает, что на смартфоне появится браузер Apple.

Сторонние программы запуска, приложения и темы из Google Play Store не требуют рутирования или взлома. Однако они содержат рекламу, которая может раздражать. Некоторые приложения могут потребовать оплаты за удаление рекламы или доступ к премиум-версии. Кроме того, программы запуска ограничены домашним экраном и экраном блокировки и не влияют ни на что другое. Настройки и меню файлового менеджера останутся прежними.

Установка рабочего стола iPhone

Программы запуска позволяют персонализировать галерею приложений и главный экран телефона. Можно будет менять значки, добавлять виджеты и изменять макет. Большинство программ запуска имеют настройки персонализации экрана блокировки и Центр управления. Nova и Apex Launcher Pro являются одними из лучших лаунчеров (рабочих столов) для Android.

Если сделать стороннюю программу запуска приложением на главном экране по умолчанию, она будет работать корректно. Если отказаться от этого, телефон предложит выбрать основной домашний экран или вернуться к настройкам по умолчанию.

Возможно, придется отключить приложение Digital Wellbeing, так как на некоторых телефонах может вернуться исходный главный экран. Большинство сторонних программ будут требовать разрешения для запуска. После предоставления соответствующих разрешений, нужно будет принять условия соглашения об использовании. Эти приложения автоматически открывают домашнюю страницу приложений по умолчанию, что позволяет выбрать их в качестве основного приложения для замены домашнего экрана.

Galaxy Themes предложит темы, как у iPhone Фото: Скриншот

Загрузка тем и пакетов значков, как у iPhone

Темы — это стили или дизайны, которые преобразуют пользовательский интерфейс смартфона, включая значки, обои и меню. Преобразование может быть незаметным, если телефон находится в темном режиме, поэтому его придется деактивировать. Пользовательские панели запуска позволят взаимодействовать с приложениями на домашнем экране и экране блокировки, а также настраивать переходы страниц, макет и быстрые настройки, добавлять виджеты, чтобы персонализировать экран.

Если пользователь не хочет полностью переделывать главный экран или пользовательский интерфейс, можно скачать пакет значков. Владельцы Samsung могут загрузить значки приложений из Galaxy Themes. Владельцы смартфонов от других производителей найдут пакеты в Google Play Store.

Установка приложений-двойников, как у iOS

Закрытая экосистема Apple делает невозможным установку приложений iOS. Хотя некоторые сторонние разработчики заявляют, что у них есть приложения, как для iOS, издание не рекомендует их устанавливать, поскольку они обычно содержат вредоносное ПО. В качестве безопасной альтернативы стоит скачивать приложения из официальных магазинов.

Например, AirMessage может работать, предлагая ограниченный опыт iMessage. Что касается служебных приложений, то в Play Store есть десятки калькуляторов и часов, имитирующие аналоги для iOS. Apple Music также доступна в Play Store, и пользователь может получить доступ к своей библиотеке песен и альбомов.

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