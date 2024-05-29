Батарея садится, памяти не хватает: что нужно сделать, чтобы гаджеты Android работали лучше

Если приложения не закрыты должным образом, они расходуют энергию и занимают оперативную память, работая в фоновом режиме. Просто нажать кнопку "Назад" недостаточно.

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Устройства Android автоматически оптимизируют работу аккумулятора и памяти, однако оставление приложений открытыми может замедлить работу телефона, особенно если они ресурсоемкие. О том, как правильно закрывать программы, рассказало издание Аndroid Рolice.

Если приложения не закрыты должным образом, они потребляют энергию, а также память. В итоге эффективность работы смартфона снижается. Чтобы этого избежать, необходимо корректно прекращать работу программ.

На большинстве телефонов Android есть меню "Обзор приложений", в котором можно увидеть каждое открытое приложение. Интересно, что закрытие приложений завершает только некоторые процессы, а сами программы могут продолжать активно работать в фоновом режиме. Фоновое приложение работает незаметно для выполнения задач независимо от того, открывали его или нет. Их деятельность включает сканирование обновлений, загрузку и обновление пользовательского контента, показ рекламы и отправку уведомлений.

Закрытие фоновых приложений может освободить память, но также может помешать их правильной работе. Пользователи могут перестать получать уведомления или приложение может аварийно завершать работу. Такие службы, как Bluetooth и средство запуска One UI, являются примерами фоновых системных приложений. Аналитики издания не рекомендуют закрывать эти приложения, чтобы не навредить смартфону.

Фоновые приложения не отображаются в обзоре приложений сразу. Если телефон работает под управлением Android 13 или более поздней версии, в меню можно увидеть опцию прекращения активного запуска приложений. Если этой опции нет, можно принудительно закрыть приложение через меню настроек, или войдя в режим разработчика.

Приложения в фоновом режиме садят аккумулятор планшета Фото: Samsung Electronics

Как закрыть приложения на на гаджетах Android

Нажатие или длительное нажатие кнопки "Обзор" на панели навигации телефона открывает меню "Обзор приложения". Если панель навигации переключена на жесты смахивания, нужно провести пальцем вверх и удерживать левую нижнюю часть экрана, чтобы отобразить меню.

В меню появится список недавно открытых приложений. Чтобы закрыть все открытые приложения одновременно, надо нажать "Закрыть все". Можно закрыть приложения выборочно, нажав на каждое из них.

Закрыть приложения на планшетах Android можно следующим образом: коснуться или удерживать кнопку "Обзор" в левом или правом нижнем углу экрана. Для использования жестов навигации — провести вверх и удерживать левый нижний угол.

Откроется перечень недавно открытых приложений. Затем нужно провести вверх по приложению, чтобы закрыть его. Чтобы закрыть все приложения одновременно, нажать "Очистить все".

Как остановить приложения в режиме разработчика на смартфоне Android

"Настройки" — "О телефоне" — "Информация о программном обеспечении" — нажать на номер сборки 7 раз, чтобы разблокировать режим разработчика.

Затем нужно вернуться в меню настроек, нажать "Параметры разработчика" — "Запущенные службы".

После этого появится список активных фоновых приложений и количество оперативной памяти, которую они потребляют. Можно выбрать то или иное приложение, чтобы просмотреть информацию о нем. Затем нажать "Стоп", чтобы завершить процессы приложения.

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Как остановить приложения в режиме разработчика на планшете Android

"Настройки" — "О планшете" — в разделе "Идентификаторы устройств" 7 раз нажать на "Номер сборки", чтобы разблокировать режим разработчика.

Вернуться в меню настроек и нажать "Система" — "Параметры разработчика" — "Запущенные службы".

После появится список активных фоновых приложений и количество оперативной памяти, которую они потребляют.

Нажать "Стоп", чтобы закрыть приложение.

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