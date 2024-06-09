Самый быстрый веб-браузер в мире: производительность Chrome выросла на 72%

Браузер протестировали при помощи инструмента Speedometer, и он показал наивысший балл.

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Браузер Chrome завоевал титул самого быстрого в мире. Несколько усовершенствований серверной части помогли ему получить наивысший балл от Speedometer, который измеряет скорость реагирования веб-приложений, пишет TechSpot.

Speedometer также помогает оценить, насколько быстр и эффективен тот или иной браузер. Наверняка конкуренты в лице Apple, Microsoft, Firefox попытаются догнать Chrome. Согласно данным StatCounter, по состоянию на май 2024 года Google Chrome занимал 65,12% мирового рынка браузеров. На втором месте находится Apple Safari с долей 18,17%. На третьем месте — Edge (5,21%), несмотря на то, что он является опцией по умолчанию на миллионах компьютеров с Windows.

Команде разработчиков Google удалось увеличить производительность Chrome на 72%. Они сосредоточились на выявлении и устранении медленного взаимодействия между программной и аппаратной частью, учитывая при этом пользовательский опыт.

Программисты оптимизировали такие функции, как SpaceSplitString, которые потребляли ресурсы, и упростили такие операции, как обработка строк и дедупликация таблиц стилей. Они также настроили рендеринг, чтобы ограничить избыточное использование памяти при рисовании таких элементов, как элементы формы. Google также сотрудничала с разработчиком механизма формирования текста HarfBuzz, чтобы улучшить то, как Chrome отображает форматы шрифтов Apple AAT.

Результаты теста Chrome Фото: blog.chromium.org

Google улучшила "уровневый код" — процесс, в ходе которого выбирается правильный код для дальнейшей оптимизации движка. В то же время улучшения в сборе мусора повысили показатели спидометра примерно на 3%.

Ранее мы писали, что миллиарды пользователей браузера Chrome в опасности. Пользователям популярных браузеров Chrome, Microsoft Edge и Opera срочно необходимо установить обновления.