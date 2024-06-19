Сбои из-за Wi-Fi: как быстро сбросить настройки на Android и iPhone, чтобы решить проблему

Смартфон или планшет могут работать некорректно, если на стороне Wi-Fi и Bluetooth есть проблемы, поэтому важно правильно сбросить сетевые настройки устройства.

Related video

Сброс настроек сети — быстрый способ решить проблемы с Wi-Fi и Bluetooth-соединением смартфона. О том, как правильно это делать, рассказало издание Android police.

Настройки, которые управляют соединениями Wi-Fi и Bluetooth, могут вызвать проблемы, если протоколы работают неправильно, поэтому важно правильно сбросить сетевые настройки устройства. Такой сброс приводит к:

удалению списка сохраненных сетей Wi-Fi . Сброс настроек сети — один из самых простых способов исправить проблемы с Wi-Fi на телефоне. Если гаджет не подключается к сохраненной точке доступа Wi-Fi, стоит сбросить настройки сети, однако после все сохраненные сети и пароли к ним также будут сброшены. Прежде чем переходить к сбросу, стоит сохранить пароли от Wi-Fi их в менеджере паролей;

. Сброс настроек сети — один из самых простых способов исправить проблемы с Wi-Fi на телефоне. Если гаджет не подключается к сохраненной точке доступа Wi-Fi, стоит сбросить настройки сети, однако после все сохраненные сети и пароли к ним также будут сброшены. Прежде чем переходить к сбросу, стоит сохранить пароли от Wi-Fi их в менеджере паролей; удалению сохраненных профилей Bluetooth. При сбросе настроек сети удаляются устройства Bluetooth, сохраненные на телефоне. После сброса настроек необходимо повторно подключить беспроводные наушники, смарт-динамик, "умные" часы и пр.;

При сбросе настроек сети удаляются устройства Bluetooth, сохраненные на телефоне. После сброса настроек необходимо повторно подключить беспроводные наушники, смарт-динамик, "умные" часы и пр.; изменению настроек мобильной сети. При сбросе настроек сети на телефоне система восстанавливает настройки сотовой связи по умолчанию. Необходимо будет снова выбрать настройки сотовой сети в меню настроек;

При сбросе настроек сети на телефоне система восстанавливает настройки сотовой связи по умолчанию. Необходимо будет снова выбрать настройки сотовой сети в меню настроек; удалению сохраненных профилей VPN. Сброс настроек сети удаляет сохраненные конфигурации VPN на устройстве. После сброса нужно будет повторно подключиться к предпочитаемой VPN-сети.

Однако сброс не влияет на установленные приложения, медиаконтент и сохранность личных файлов, также он не меняет другие настройки.

Как сбросить настройки сети на телефоне и планшете Android

Необходимо запустить приложение "Настройки", прокрутить вниз и нажать "Система", выбрать "Сбросить параметры". Откроется список, отображающий ряд настроек Нужно выбрать "Сбросить Wi-Fi, мобильный телефон и Bluetooth", нажать "Сбросить настройки".

Как сбросить настройки сети на iPhone и iPad

Открыть приложение "Настройки", прокрутить до пункта "Общие", выбрать "Перенести" или "Сбросить настройки iPhone". Нажать "Сброс" внизу экрана. Выбрать "Сбросить настройки сети" и ввести пароль от устройства для подтверждения.

Ранее мы писали о том, как заблокировать приложениям доступ к интернету на Android. Установка брандмауэра усилит конфиденциальность и защитит от навязчивой рекламы. Таким образом пользователи сохранят мобильные данные и предотвратят утечку информации из приложений.