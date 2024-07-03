Лучшие производители солнечных панелей 2024: какие компании попали в рейтинг RETC

В рейтинг попали компании Longi, Astronergy, ES Foundry, Gstar, JA Solar, Runergy, SolarSpace, Trina Solar, Yingli Solar.

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Центр испытаний возобновляемой энергии (RETC) опубликовал ежегодный "Отчет об индексе фотоэлектрических модулей", в котором различные солнечные панели оцениваются по производительности, надежности и качеству сборки. Подробности рассказало издание Bolnews.

Тенденция использования солнечной энергии быстро набирает обороты во всем мире, и в том числе в Украине. Поэтому потребителям полезно будет узнать, какие производители фотоэлементов являются лучшими. В этом поможет "Отчет об индексе фотоэлектрических модулей", основанный на тщательном тестировании солнечных батарей от различных производителей. Эксперты определили лучших:

Longi,

Astronergy,

ES Foundry,

Gstar,

JA Solar,

Runergy,

SolarSpace,

Trina Solar,

Yingli Solar.

Эти компании демонстрируют надежность и эффективность, соответствующие рыночным стандартам, что делает их продукцию идеальной для проектов использования солнечной энергии, требующих долгосрочной надежности и высокой мощности.

В отчете указано, что JA Solar, Longi Solar и SolarSpace показали хорошие результаты в испытаниях на устойчивость задней части панелей к ультрафиолетовому излучению, в то время как Trina Solarm, Astronergy, ES Foundry, Longi Solar и Runergy продемонстрировали хорошие результаты в тестах на влажность и перепады температур.

По производительности Astronergy, Mission Solar, Qcells, REC Solar и Silfab Solar превзошли другие компании. В ходе испытаний фотоэлементы от Dehui Solar, ES Foundry, JA Solar, JinkoSolar, Longi Solar, Meyer Burger, Qcells, Runergy, Silfab Solar и SolarSpace отличились благодаря оптимальному углу наклона при установке. Их показатели более всего соответствовали рыночным стандартам.

Центр RETC имеет собственную независимую лабораторию, где проводятся сертификационные испытания для возобновляемых источников энергии. В ходе тестирования фотоэлементов оценивались такие факторы, как устойчивость задней стороны панелей к ультрафиолету, воздействие влажности, сильного излучения, тепла и перепада температур, устойчивость к граду, уровень потенциальной деградации, устойчивость к механическим нагрузкам, модификатор угла наклона. Кроме того, были учтены такие условия, как термоциклирование, деградация под воздействием УФ-излучения, температурный коэффициент.

Ранее мы сообщали, что Китай запустит мощнейшую в мире солнечную электростанцию за $11 млрд. На сегодняшний день крупнейшие на Земле солнечные электростанции обладают мощностью всего 3,5 ГВт и находятся тоже в Китае.