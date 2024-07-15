"Может стать революционным": новый аккумулятор добывает электроэнергию из почвы

Новая разработка использует микроорганизмы, которые живут в земле и генерируют электроны при потреблении органического вещества.

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Ученые из британского Университета Бата разработал аккумуляторную батарею на основе бактерий, которая получает энергию от микроорганизмов в почве для самоподзарядки. Об этом пишет портал The Good Men Project.

Ученые доказали жизнеспособность технологии в ходе пилотного проекта 2019 года в Бразилии, в рамках которого они построили систему дезинфекции воды, работающую от почвы. Теперь авторы стартапа Bactery заявили, что усовершенствовали технологию до такой степени, что ее можно использовать для питания датчиков, которые будут предоставлять фермерам важные данные для получения максимально возможной урожайности.

"Наша первоначальная цель — ускорить переход к цифровизации в сельскохозяйственном секторе", — сказал Якуб Дзегеловски, один из исследователей и соучредитель Bactery.

Сообщается, что устройство вырабатывает энергию за счет бактерий, живущих в почве. Технология использует микроорганизмы, называемые электригенами, которые естественным образом присутствуют в почве и генерируют электроны при потреблении органического вещества.

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По словам профессора электротехники и вычислительной техники Хадсона Занина, рабочая среда вокруг корней растений должна быть анаэробной, т. е. бескислородной, чтобы предотвратить присоединение свободных электронов к кислороду, что сделало бы выработку электроэнергии невозможной. Поэтому система пока может работать только в условиях, когда корни растений погружены в воду, что обеспечивает бескислородную среду.

"Вы можете либо установить технологию в среде, которая к этому приспособлена, либо частично спроектировать среду так, чтобы минимизировать зависимость от влаги", — отметил Якуб Дзегеловски.

В Bactery утверждают, что срок службы технологии составляет более 25 лет. В течение следующего года компания планирует доработать свои прототипы и запустить мелкосерийное производство в 2026 году.

"Устройство Bacterial вполне может стать революционным, если его удастся масштабировать", — подчеркнул Хадсон Занин.

Напомним, аккумулятор из углеродного волокна, разработанный компанией Sinonus, может сделать автомобили, дроны, самолеты и другие устройства легче на 50%.

Также сообщалось, что И\исследователи из Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли и Мичиганского университета использовали биологический метод для улучшения характеристик аккумуляторов БПЛА и электросамолетов.