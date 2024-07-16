Подозревают в связях с ФСБ: "Лаборатория Касперского" уходит из США

Российский антивирусный гигант "Лаборатория Касперского" покидает США, после того, как администрация Байдена запретила продажу и распространение программного обеспечения компании.

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Российская антивирусная фирма "Лаборатория Касперского" покидает США после санкций Белого дома. Администрация Джо Байдена запретила продажу и распространение программного обеспечения этой компании, поскольку ее подозревали в связях со спецслужбами РФ и в том, что антивирус Kaspersky собирает данные о пользователях. Об этом пишет ВВС.

На рынке США "Лаборатория Касперского" работала 20 лет. В компании уже заявили, что приняли "печальное и трудное решение" уйти, "поскольку возможности для ведения бизнеса в стране больше нежизнеспособны".

Это произошло после того, как в прошлом месяце министр торговли Джина Раймондо заявила, что влияние Москвы на компанию представляет значительный риск для инфраструктуры и сферы услуг США. Раймондо отметила, что США были вынуждены принять меры из-за "способности и… намерения России собирать и использовать в качестве оружия личную информацию американцев".

"Kaspersky больше не сможет, помимо прочего, продавать свое программное обеспечение на территории Соединенных Штатов или предоставлять обновления для уже используемого программного обеспечения", — заявили в Министерстве торговли.

В компании отвергли обвинения.

Рекламная акция "Касперского" Фото: РИА Новости

"Начиная с 20 июля 2024 года "Лаборатория Касперского" постепенно свернет свою деятельность в США и ликвидирует позиции в этой стране", — говорится в заявлении компании.

На американском сайте компании уже прекращена продажа антивирусных программ и инструментов кибербезопасности с сообщением о том, что "покупка недоступна для клиентов из США".

Напомним, в постановлении Министерства торговли США использовались широкие полномочия, предоставленные администрацией Трампа, для запрета или ограничения транзакций между американскими фирмами и технологическими компаниями из стран-"иностранных противников", таких как Россия и Китай.

Фактически с 29 сентября запрещалась загрузка обновлений программного обеспечения, перепродажа и лицензирование продуктов, а открытие новых предприятий должно было быть ограничено в течение 30 дней с момента объявления.

Продавцы и реселлеры, нарушающие ограничения, будут оштрафованы Министерством торговли.

По данным Министерства торговли, Kaspersky, эта многонациональная компания со штаб-квартирой в Москве имеет офисы в 31 стране мира, обслуживая более 400 миллионов пользователей и 270 000 корпоративных клиентов в более чем 200 странах.

Напомним, о том что российские хакеры используют антивирусное программное обеспечение "Лаборатории Касперского" для похищения данных, в разведке Израиля предупреждали еще несколько лет назад. После предупреждения американских коллег, Kaspersky запретили использовать в госучреждениях США.