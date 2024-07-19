Установка солнечных панелей: что следует учесть прежде, чем перейти на "зеленую" энергию

Расположение дома, наклон крыши, тип кровли, стоимость системы, наличие гарантий: вот далеко неполный список критериев, которые следует учесть прежде, чем устанавливать солнечные батареи.

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Веерные отключения электроэнергии в Украине спровоцировали граждан переходить на альтернативные источники энергии. Могие украинцы устанавливают солнечные батареи, другие — пока выбирают между различными предложениями. Если выбор все же пал на фотоэлементы, эксперты издания Forbes расскажут, что необходимо знать и учитывать прежде, чем их устанавливать.

Как устанавливают солнечные панели

Установка начинается с развертывания строительных лесов или опор, которые, при необходимости, часто прикручиваются болтами к крыше дома или к участку с лучшим освещением. Затем панели подсоединяются к креплениям на крыше. Далее от панелей прокладывается проводка к солнечному инвертору и, при необходимости, к системе солнечных батарей. Наконец, проводка прокладывается от инвертора к потребительскому блоку в доме, панели запускаются и проверяются, чтобы убедиться, что все работает так, как надо.

Что следует учитывать перед переходом на солнечную энергию

Прежде чем приступить к установке солнечной энергетической системы на крыше, необходимо учитывать несколько факторов, чтобы убедиться, что инвестиции в эту технологию вам подходят.

Расположение здания

Физическое расположение дома будет иметь существенное влияние на размер и тип необходимой солнечной батареи. Как правило, северные регионы получат больше пользы от более крупных систем с большим количеством аккумуляторов. Эти системы стоят дороже, чем системы в южных регионах, получающие больше прямого солнечного света. Помимо габаритов дома, непосредственное окружение может повлиять на то, насколько легко система сможет производить электроэнергию. Деревья или близлежащие более высокие здания могут уменьшить количество солнечного света, попадающего на солнечные батареи. В таких обстоятельствах может потребоваться тщательное планирование.

Бытовая потребность в электричестве

Большая солнечная энергетическая система может генерировать достаточно электроэнергии, чтобы полностью обеспечить электроэнергией дом. Однако многие потребители не хотят или не могут полностью независеть от электрической сети. Сколько электроэнергии вы ежедневно используете в своем доме и сколько ее вы хотите передать из сети в солнечную батарею, будет определять количество энергии, необходимое для генерации системы.

Стоимость солнечной системы

Инвестирование в солнечную энергетику — дело долгосрочное. Об этом необходимо помнить и понимать, что установка системы может окупиться через 7-10 лет.

Тип крыши и уклон

Если вы размещаете солнечную энергетическую систему на крыше, сначала нужно убедиться, что кровельный материал находится в хорошем состоянии, чтобы избежать расходов на его замену или починку. Помимо состояния кровли, учитывайте тип крыши дома, ее ориентацию к солнцу и крутизну ската. Эти факторы будут определять, как и где вы сможете построить свою систему. Поручите своей монтажной компании определить наилучшие решения для вас.

На что обратить внимание при выборе компании по установке солнечных батарей

Множество факторов усложняют поиск компаний, занимающихся установкой солнечных панелей.Чтобы сориентироваться и не запутаться, вот основные из них:

Доступность услуг в вашем регионе.

Арендованное и/или собственное оборудование.

Отзывы клиентов.

Предоставление консультаций и оценки стоимости проекта.

Качество оборудования и крепления.

Наличие мощного инвертора.

Наличие солнечного контроллера заряда.

Солнечная черепица и кровля/

Предоставление гарантий.

Тип и эффективность фотоэлектрических элементов.

Солнечная батарея на балконе Фото: Meyer Burger

Тип солнечных панелей

При проектировании солнечной установки можно выбрать несколько разновидностей солнечных панелей:

монокристаллические панели являются наиболее распространенной разновидностью фотоэлементов, используемых в домашних установках. Хотя они наиболее эффективны и долговечны, они также имеют самую высокую цену.

Поликристаллические панели реже используются в домашних системах, чем монокристаллические, из-за их более низкой эффективности, но некоторые потребители предпочитают их, поскольку они стоят дешевле.

Тонкопленочные панели гибкие, легкие и экономичные, чем другие, но обладают меньшей долговечностью и эффективностью. Их чаще используют в мобильных установках, чем в жилых помещениях.

Эффективность солнечных батарей

Эффективность фотоэлектрическго элемента определяется количеством отраженного и поглощенного солнечного света. Современные модели имеют среднюю эффективность от 18% до 20%.

На эффективность также может влиять количество солнечного света, погодные и температурные условия, цвет и чистота панелей. Другие компоненты солнечной системы также способствуют повышению общей эффективности установки.

Рейтинг эффективности солнечных панелей рассчитывается путем сравнения выходной мощности отдельной солнечной панели с теоретически идеальным показателем эффективности 1 кВт солнечного света на один квадратный метр. Типичный дом площадью 609 кв.м будет потреблять около 32 кВт в день.

Ранее мы писали о том, как солнечные панели выдерживают суровые погодные условия. Солнечным батареям не страшны ливни и даж град, но вот ураганы, обильный снег, молнии и сильный ветер могут нанести им сильный учерб.