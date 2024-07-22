Лучшие среди мощных: три повербанка, которые зарядят смартфон и ноутбук (фото, видео)

В списке оказались модели Sandberg PD 50000, Promate PowerMine-130W, Baseus Elf 20000 емкостью от 20 000 до 50 000 мАч.

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Мощные повербанки помогут держать электронику заряженной, чтобы работать и оставаться на связи во время веерных отключений света в Украине. Издание "НВ" опубликовало небольшой рейтинг портативных зарядных устройств.

Повербанк Sandberg PD 50 000 мАч

Повербанк оснащен литий-ионной бареей емкостью 50 000 мАч и выходной мощностью 130 Вт. Есть разъемы USB-A (3 шт.) и USB-C (2 шт., поддерживающие быструю зарядку). Устройство напитается до 100% при подключении через кабель USB-C за 5 ч. При этом MacBook Air с процессором M1 может зарядиться с 20 до 80% за 40 минут. Всего лэптоп можно так зарядить 3 раза.

Повербанк Sandberg мощностью 50 000 мАч Фото: Sandberg

Функцию сквозной зарядки повербанк не поддерживает, т. е., пока сам заряжается, питать другие гаджеты он не способен. Однако его оснастили информационным экраном и фонариком на 2 Вт.

Цена на повербанк Sandberg PD 50 000 в Украине стартует от 7 500 грн.

Пауэрбанк Promate PowerMine-130W

Модель Promate PowerMine-130W получила батарею емкостью 38 000 мАч, выходной мощностью 130 Вт, портом USB-A на 22,5 Вт, двумя портами USB-C на 24 Вт и 100 Вт. Само устройство напитывается за 2,5 ч. Гаджет может зарядить ноутбук, планшет, ультрабук, смартфоны.

Повербанк Promate PowerMine-130W на 38 000 мАч Фото: Promate

В комплект поставки входит только USB-кабель на 60 Вт, кабель на 100 Вт придется купить дополнительно. Данный повербанк не перегревается, весит всего 700 г.

Стоит портативный аккумулятор Promate PowerMine-130W от 4600 грн.

Портативный аккумулятор Baseus Elf 20 000 мАч

Повербанк Baseus Elf имеет на борту батарею емкостью 20 000 мАч, выходной мощностью 65 Вт, порт USB-A, поддерживающий технологию Quick Charge 3.0 (18 Вт), два порта USB-C с Power Delivery (65 Вт), встроенный кабель USB-C. На то, чтобы зарядиться, устройство тратит 2 ч. При таких показателях мощности ноутбук и планшет зарядятся довольно быстро, а емкости хватит для полного заряда смартфона на 3 раза.

Повербанк Baseus Elf 20 000 мАч Фото: Baseus

Приятным бонусом является наличие сквозной зарядки. Но есть и минус — повербанк нагревается при питании лэптопа. Также стоит учесть, что при подключении к нему трех гаджетов одновременно скорость зарядки значительно снизится.

Цена в Украине на Baseus Elf 20 000 мАч стартует от 2600 грн.

Ранее мы сообщали о пяти портативных аккумуляторах емкостью 50 000 мАч с Aliexpress. В рейтинг вошли мощные повербанки, способные напитать не только мелкую электронику, но и планшеты с ноутбуками.