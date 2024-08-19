Anker представляет новую портативную электростанцию ​​SOLIX C300 за 190 долларов: характеристики

Электростанция оснащена аккумулятором LiFePO4 емкостью 288 Втч, соответствующим C300 DC, который можно заряжать от сети переменного тока мощностью 280 Вт за 70 минут.

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Недавно на мировой рынок поступила новая портативная электростанция SOLIX C300 от компании Anker. О ее технических характеристиках рассказало издание NotebookCheck.

Anker принимает предварительные заказы на свою новую портативную электростанцию ​​SOLX C300. Модель появилась вместе с C300 DC, но между этими двумя устройствами есть несколько различий. Устройство оснащено несколькими розетками переменного тока, портами USB-C мощностью 140 Вт. Есть также специальное приложение, позволяющее управлять станцией дистанционно и просматривать информацию о заряде.

Портативная электростанция Anker SOLIX C300 получила от разработчиков выходы C300 с розетками переменного тока мощностью 330 Вт: три сделаны под стандарты США и Канады и две под стандарты Великобритании, ЕС и Австралии.

Другие улучшения включают более высокую общую выходную мощность — 380 Вт, а не 300 Вт и 600 Вт благодаря технологии SurgePad. Еще у SOLIX C300 имеется два порта USB-C мощностью 140 Вт и один USB-C мощностью 15 Вт, USB-A мощностью 12 Вт и выход для автомобильного прикуривателя мощностью 120 Вт.

Зарядная станция Anker SOLIX C300

Электростанция оснащена аккумулятором LiFePO4 емкостью 288 Втч, соответствующим C300 DC, который можно заряжать от сети переменного тока мощностью 280 Вт за 70 минут. Альтернативные методы зарядки включают солнечные батареи мощностью 100 Вт или входы USB-C. Благодаря подключению Bluetooth и Wi-Fi можно просмотреть состояние зарядки и настроить нужные параметры. Есть ручка для переноски, информационный дисплей и световая панель.

Стоит отметить, что C300 тяжелее C300 DC: 4 кг против 2,8 кг, хотя он использует аналогичную компактную вертикальную конструкцию.

Оформить предварительный заказ на портативную электростанцию ​​Anker SOLIX C300 можно за 189,99 долларов США, что составляет скидку 60 долларов при рекомендованной розничной цене в 249,99 долларов. Ожидается, что продукт поступит в продажу 28 августа.

Ранее мы писали, что что лучше для дома — зарядная станция или аккумулятор с инвертором. Эксперт по энергоснабжению рекомендует доверять сборку самодельной зарядной станции специалистам. Они же должны осуществить подбор комплектующих и рассчитать мощность будущего источника питания.