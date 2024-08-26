Создана безопасная конструкция для получения дешевой энергии: как работает устройство

Скважинный реактор значительно экономичнее, чем большие поверхностные конструкции. Давление обеспечивается глубиной в 160 атмосфер.

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Американская компания Deep Fission предложила инновационную идею создания ядерного реактора на глубине 1,6 км под поверхностью Земли. Условия под землей устранят необходимость в больших хранилищах под давлением, пишет interestingengineering.com.

Deep Fission разработала конструкцию модульного ядерного микрореактора (15 мегаватт электроэнергии), который можно разместить на глубине 1,6 км в 76-сантиметровой скважине. Новая конструкция использует то же топливо, что и стандартные реакторы с водой под давлением

Основанная на технологии реактора с водой под давлением (PWR), конструкция использует то же топливо, что и стандартные PWR, даже те же топливные сборки и те же методы управления мощностью (регулирующие стержни и бор в охлаждающей жидкости). Она может работать при том же давлении (160 атмосфер) и температуре активной зоны (приблизительно 315 °C), что и обычный реактор.

Компания утверждает, что безопасность и защищенность скважинного реактора не имеют себе равных, поскольку он будет далеко за пределами досягаемости торнадо, наводнений, ураганов, цунами, авиакатастроф и террористов.

Для выработки электроэнергии реактор следует процессу, аналогичному реакторам с водой под давлением. Тепло передается парогенератору на глубине для кипячения воды, а нерадиоактивный пар быстро поднимается на поверхность, где паровая турбина преобразует энергию в электричество. Исходя из размера и конфигурации стандартного PWR, реактор не имеет движущихся частей, кроме стержней управления и потока жидкости водяного теплоносителя.

Основные расходы в стандартном PWR — это огромный корпус реактора, изготовленный из стали толщиной от 20 до 30 см, большой компенсатор давления и огромное здание защитной оболочки с бетонными стенами толщиной от 0,9 до 1,8 м. Deep Fission утверждает, что его конструкция заменяет все это геологией.

Компания публично объявила о своем появлении и предварительном раунде в размере 4 млн долларов, возглавляемом 8VC.

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