США обошли Китай: страна перейдет на 100% чистую электроэнергию к 2035 году

КНР нарастила генерацию чистой энергии в 2023 году — 60% от общего объема в мире. Однако США вырываются в лидеры в сфере возобновляемых источников.

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Администрация президента США Джо Байдена сделала значительный шаг в сфере чистой энергии, завершив план по расширению развития солнечной энергетики на федеральных землях в 11 западных штатах. Солнечные электростанции займут 12,5 млн га, пишет interestingengineering.com.

С обновленным Western Solar Plan ("Западный солнечный план", — ред.) администрация закладывает основу для существенного увеличения мощностей солнечной энергетики, что имеет решающее значение для достижения цели 100% чистой электроэнергии к 2035 году. Western Solar Plan, разработанный Бюро по управлению земельными ресурсами США (BLM), знаменует собой значительное развитие солнечной энергетики. Первоначально план охватывал шесть штатов — Аризону, Калифорнию, Колорадо, Неваду, Нью-Мексико и Юту. В новой редакции включены еще пять штатов: Айдахо, Монтану, Орегон, Вашингтон и Вайоминг. Это увеличит общую площадь, доступную для потенциального развития солнечной энергетики, до 12,5 млн га по сравнению с 8,9 млн га, предложенными ранее в этом году.

План нацелен на земли с высоким солнечным потенциалом, которые находятся близко к линиям электропередач, что сводит к минимуму воздействие на охраняемые территории, чувствительные культурны и места обитания диких животных.

Администрация президента США Джо Байдена уже достигла значительного прогресса в разрешении проектов чистой энергии на государственных землях. Ранее в 2024 году BLM превзошло свою цель по разрешению более 25 ГВт проектов чистой энергии, достигнув 29 ГВт — достаточно для обеспечения электроэнергией более 12 млн домов.

Стремление администрации к более быстрому одобрению проектов выходит за рамки солнечной энергии. Белый дом также сосредоточен на ускорении процесса выдачи разрешений для широкого спектра инфраструктурных проектов, включая линии электропередач и ветряные электростанции. Это часть более широких усилий по декарбонизации энергосистемы США к 2035 году, что является ключевым компонентом борьбы с изменением климата.

Помимо расширения солнечной энергетики на федеральных землях, администрация принимает меры по сокращению выбросов в других областях. Например, Агентство по охране окружающей среды (EPA) недавно условно одобрило кредиты на сокращение выбросов для компаний в округе Марикопа, штат Аризона. Эти кредиты помогут местным предприятиям перейти на более чистые автопарки и компенсировать выбросы от запланированных полупроводниковых заводов в регионе. Сосредоточение администрации Байдена на чистой энергии и экологических разрешениях также приносит экономические выгоды. Округ Марикопа, где находится столица Аризоны, Феникс, увидел всплеск инвестиций в производство полупроводников, отчасти благодаря федеральным стимулам.

Такие компании, как Intel и тайваньская TSMC, объявили о крупных инвестициях в регион, и новые кредиты на выбросы, одобренные EPA, поддержат развитие этих объектов, одновременно помогая району соблюдать федеральные стандарты качества воздуха.

Ранее мы писали, что Китай бьет рекорды по добыче энергии, опережая план на 6 лет. Китайцы увеличат общую мощность солнечных и ветровых электростанций до 1310 ГВт уже к концу этого года. На их долю в 2023 году пришлось почти 60% от общего объема прироста "зеленой" энергетики в мире.