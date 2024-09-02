Новые аккумуляторы 4680 дают в 5 раз больше энергии: где их применят и когда

LG стремится вырваться вперед в гонке за производство аккумуляторов 4680, конкурируя с CATL, Samsung, SK, Panasonic и Tesla.

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Аккумулятор 4680 диаметром 46 мм и длиной 80 мм считается прорывом в индустрии. Аналитики и отраслевые эксперты отмечают, что он обеспечивает в 5 раз большую плотность энергии и в 6 раз большую выходную мощность, чем традиционный аккумулятор 2170, а также увеличивает запас хода электромобиля как минимум на 20%, пишет interestingengineering.com.

Аккумулятор 4680 часто называют суперячейкой из-за его более высокой эффективности, повышенной безопасности и более низкой стоимости по сравнению с обычными батареями.

Тип 4680 весит на 70-80% меньше, чем сопоставимые пакетные или призматические батареи, при этом обеспечивая ту же плотность энергии, что дает больший запас хода. Его конструкция устраняет необходимость в отдельных модулях, упрощая систему управления батареей (BMS) и повышая безопасность. Однако представители отрасли отмечают, что производство аккумуляторов 4680 с ключевыми компонентами — катодом, анодом, электролитом и сепаратором — внутри цилиндрической формы остается сложной задачей. Аналитики прогнозируют, что электромобилям может потребоваться не менее 10 лет, чтобы полностью внедрить батарею 4680 в коммерческую эксплуатацию.

Между тем, есть надежды, что корейская компания сможет первой разработать батарею следующего поколения. Как отметил один из руководителей отрасли, в случае успеха это даст значительное преимущество в привлечении таких автопроизводителей, как BMW и Mercedes-Benz, которые в настоящее время в значительной степени зависят от китайских призматических аккумуляторов.

Хотя пакетные и призматические типы аккумуляторов наиболее распространены среди производителей электромобилей, компании вроде BMW, GM и Stellantis все чаще используют цилиндрический аккумулятор 4680 из-за его преимуществ.

Почти все основные производители батарей, включая LG Energy Solution, SK On и Samsung SDI, стремятся к крупномасштабному производству таких энергохранилищ. Однако пока никому это не удалось. Но, тем не менее, генеральный директор LG Energy Ким Дон Мен объявил, что компания планирует начать массовое производство более крупных цилиндрических ячеек уже в августе. Будучи третьим по величине производителем аккумуляторов в мире, LG Energy рассматривает этот аккумулятор как важный инструмент для изменения динамики рынка наравне с китайскими CATL и BYD Co.

Руководители компании теперь ожидают начать крупномасштабное производство аккумуляторов 4680 в декабре 2024 года. В случае успеха LG станет первой компанией в мире, которая достигнет этого, а также она объявила, что будет поставлять новые устройства Tesla и другим клиентам.

Ранее мы писали, что дешевая батарея смогла достичь высокой плотности энергии 820 Вт*ч/кг. Марганцевые аноды в литий-ионных аккумуляторах достигли 820 Вт*ч/кг, превзойдя 750 Вт*ч/кг никелевых аккумуляторов и 500 Вт*ч/кг в классических литий-ионных.