Тонкий і потужний. З'явився новий ноутбук Zenbook S 14 зі штучним інтелектом від ASUS

Якщо озброїтися найкращими технічними рішеннями, додати сили штучного інтелекту, а дизайном надихнутися у природи – вийде справді вартісний продукт, переваги якого не треба буде доводити.

Related video

Таким є новий 14-дюймовий ноутбук Zenbook S 14 (UX5406) від ASUS, продаж якого уже розпочалася в Україні. Розглянемо, у чому його переваги.

Чому він такий унікальний?

Вибір ноутбука – дуже важлива річ, від якої залежатиме не лише результативність вашої роботи, якість навчання, наповненість дозвілля, а й щоденний комфорт і навіть хороше самопочуття. Нині це — один із ключових інструментів, значення якого з огляду на глобальні тенденції у цифровізації, мобільності та дистанційній роботі лише зростає.

Із урахуванням світових тенденцій ASUS створили ноутбук класу Copilot+ PC зі штучним інтелектом. Тонкий і потужний Zenbook S 14 (UX5406) має новітній процесор Intel Core Ultra 7 (Series 2), 32 гігабайти оперативної пам’яті LPDDR5X і SSD 1 ТБ.

Новий Zenbook S 14 найкраще підійде для щоденних корпоративних рутин, інтернет-серфінгу, а також власного хобі.

Zenbook S 14 в білому кольорі

З відтінком гірських порід

Не секрет, що сучасні ноутбуки стають все тоншими, легшими і більш автономними. Їх створюють для сучасних людей, які мають насичене життя, перебувають у русі або люблять подорожувати.

ASUS пропонують надихатися природою і відобразили це у дизайні нової моделі ноутбука. Новинка має два варіанти оформлення — у білому металевому корпусі, а також у витриманому сірому кольорі, що перегукується з відтінками гірських порід.

Кришка Zenbook S 14 виготовленою з унікального матеріалу Ceraluminum, текстура якого нагадує кераміку. Окрім приємного тактильного відчуття це наділяє пристрій неабиякою міцністю й стійкістю до ушкоджень.

До всього, це найтонший 14-дюймовий ноутбук ASUS. Його товщина -лише 1,1 см, вага — 1,2 кг.

Стильний та красивий Zenbook S 14

Інтелект для створення контенту

Попри унікальний дизайн, ультратонкий ASUS Zenbook S 14 також підкорює своєю начинкою. Не в останню чергу – завдяки технічним можливостям на базі штучного інтелекту.

Завдяки процесору Intel Core Ultra 7 і 32 гігабайтам оперативної пам’яті, Zenbook S 14 здатен із легкістю виконувати найскладніші завдання.

Вбудований нейропроцесор додає ноутбуку апаратної підтримки технологій штучного інтелекту і робить незамінним у роботі.

Не менш важливими є інтелектуальні інструменти для редагування фото, відео й створення мультимедійного контенту, а також унікальна опція шумозаглушення під час робочих конференцій і важливих онлайн-зустрічей.

Якісь зображення і звуку

Яскраве й деталізоване зображення – це перевага 14-дюймового дисплею ASUS Lumina OLED з роздільною здатністю 3K і частотою оновлення 120 Гц. Комфортну роботу, а також ідеальну якість зображення забезпечує автоматичне налаштування під умови освітлення.

Тим часом аудіосистема Harman/Kardon з чотирма динаміками створює чистий і потужний звук, що забезпечує якісний перегляд відеоконтенту.

До слова, Zenbook S 14 від ASUS відрізняється також захищеністю й ергономічністю. Ноутбук пройшов випробування на відповідність військово-промисловому стандарту MIL-STD 810H.

ASUS Zenbook S 14 зі штучним інтелектом

Захист особистих даних

Особисті дані й простір власника Zenbook S 14 захищають інтелектуальні функції безпеки – як от зручна автентифікація з Windows Hello за допомогою розпізнавання рис обличчя, інтегрований криптопроцесор Microsoft Pluton і функція адаптивного блокування екрана ASUS Adaptive Lock.

Автономну роботу ноутбуку протягом дня забезпечує акумулятор високої ємності, а функція швидкого заряджання дозволяє повернутися до роботи в найкоротший час.

Виробники стверджують, що створили справді надійного партнера для користувача, незалежно від того, чи йдеться про роботу над важливим проєктом, створенням навчальної презентації, цікавим дозвіллям або створенням нового мультимедійного продукту.

І багаторічний досвід ASUS не дає жодних підстав сумніватися у цьому.

ASUS Zenbook S 14 можна придбати в офіційному онлайн-магазині та у партнерів ASUS за ціною від 82 499 грн.