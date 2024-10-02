Аккумулятор из алюминия, серы и соли произведет революцию в технологиях: детали

Новая батарея от американских ученых может заряжаться очень быстро, а еще она стоит довольно дешево.

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Инженеры Массачусетского технологического института разработали батарею с алюминия, серы и соли. Она не только недорогая, но и устойчива к возгоранию. Об этом пишет New Atlas.

Литий-ионные аккумуляторы доминировали в этой области в течение последних нескольких десятилетий благодаря своей надежности и высокой плотности энергии.

Однако литий становится все более редким и дорогим, а элементы могут быть опасными, взрываться или воспламеняться при повреждении или неправильном использовании. Нужны более дешевые и безопасные альтернативы, особенно в условиях перехода мира к возобновляемым источникам энергии и электромобилям.

Итак, команда MIT приступила к разработке нового типа батареи из легкодоступных и недорогих материалов. После поиска и проб и ошибок они остановились на алюминии для одного электрода и сере для другого, залитых электролитом из расплавленной хлороалюминатной соли. Все эти ингредиенты не только дешевы и распространены, но и не воспламеняются, поэтому нет риска возгорания или взрыва.

В ходе испытаний команда продемонстрировала, что новые элементы аккумулятора выдерживают сотни циклов зарядки и заряжаются очень быстро — в некоторых экспериментах менее чем за минуту. Стоимость элементов составит всего одну шестую от стоимости литий-ионного элемента аналогичного размера.

Ранее мы писали о 7 новых технологиях аккумуляторов, за которыми стоит следить. Может ли одна из новых технологий стать жизнеспособной заменой литий-ионным батареям? Ответ на этот вопрос есть у ученых, которые разработали твердотельные, никелевые, графеновые альтернативы.

Также мы писали про сверхкомпактную ядерную батарею: она может заменить литиевые Новая батарея достигает эффективности преобразования энергии в 8000 раз выше, чем у предыдущих моделей.