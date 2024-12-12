Zomro святкує 10 років: хостинг із перевіреною репутацією

Related video

Долучайтеся до святкування та скористайтесь вигідними пропозиціями від Zomro! Компанія запускає одразу дві акції (ці пропозиції діють лише з 12 по 26 грудня):

Акція №1: Плати за 3 місяці — отримуй 6!

Акція №2: Залиш відгук — отримай бонус!

Дізнайтеся більше про вигоду на сайті у розділі "Акції".

У світі IT-технологій постійними залишаються лише зміни, і той, хто швидше впроваджує інновації, залишається попереду.

Ми зустрілися з Денисом Дунаєвським, засновником і директором Zomro. Людина, яка розпочала свій шлях у технологіях у 14 років, а тепер керує міжнародною компанією, що надає хостинг-сервіси для сотень тисяч клієнтів по всьому світу. Ми запитали, як усе починалося, і його історія виявилася не лише цікавою, але й надихаючою.

Погляд у минуле: як змінилися технології за 10 років

За останнє десятиліття світ технологій зазнав колосальних змін. Згадаємо, що у 2014 році хмарні технології лише набирали популярності, а сьогодні вони стали основою для бізнесу будь-якого масштабу. Денис розповів, що, ще будучи підлітком, захоплювався створенням веб сайтів і орендував хостинг у різних провайдерів. Проте незадоволеність існуючими послугами привела до його першого хостинг-стартапу, який він запустив у 16 років.

"Я зрозумів, що хостинг — це не просто послуга. Це про стабільність, безпеку та доступність для клієнтів. Саме тому я вирішив створити власний хостинг-сервіс," — ділиться Денис. Цей досвід став основою для створення Zomro — компанії, яка цього року святкує своє 10-річчя.

Від стартапу до лідера ринку

Zomro почала свій шлях як невеликий стартап в Україні у 2014 році, але завдяки правильній бізнес-стратегії та постійному впровадженню інновацій компанія швидко вийшла на міжнародний рівень. Денис згадує: "Ми зосередилися на тому, щоб пропонувати клієнтам доступний і надійний хостинг, а також швидку безкоштовну техпідтримку."

Секрет успіху Zomro полягає в постійній еволюції. У 2017 році компанія почала співпрацю з дата-центрами в Нідерландах — Novoserve, що дозволило значно розширити серверну інфраструктуру.

"Це було важливе рішення, яке допомогло нам вийти на ринок Західної Європи. Тепер наші клієнти з України та країн Західної Європи можуть користуватися високошвидкісними серверами з мінімальними затримками," — пояснює директор компанії.

"Ми стали значним гравцем на ринку хостингу, понад 170 тис. клієнтів з усього світу користуються нашими послугами. Лише в Україні близько 15 тис. клієнтів, а в українському офісі працюють 32 співробітники, які забезпечують технічну підтримку. Крім того, Zomro має філії в Нідерландах, Румунії та Латвії, що дозволяє компанії надавати послуги на міжнародному рівні."

Як утримати позиції на ринку?

Бути конкурентоспроможними протягом 10 років — завдання не з легких. Засновник поділився стратегіями, які допомогли компанії не лише зберегти свої позиції, але й розвиватися:

"Ми завжди прагнули бути попереду в технологічному плані. Наші сервери використовують найновіші процесори — Intel Xeon Gold і AMD EPYC, а служба підтримки працює 24/7, оперативно вирішуючи будь-які проблеми клієнтів."

Крім того, Zomro завжди була гнучкою у своїй ціновій політиці. Денис зазначив: "Для нас важливо, щоб наші послуги були доступними не лише для великих компаній, але й для стартапів. Ми пропонуємо гнучкі тарифи, і клієнти можуть легко масштабувати свої ресурси в міру зростання бізнесу."

Що чекає Zomro в майбутньому?

На запитання про майбутні плани Денис поділився, що компанія активно розширює послуги у сфері хмарних технологій і робить акцент на безпеці. У найближчому майбутньому планується кілька нововведень. Серед них:

"Ми працюємо над впровадженням Load Balancers для розподілу навантаження між серверами. Це особливо важливо, коли у сайту різко зростає кількість відвідувачів — система допоможе обробити такий наплив без затримок і простоїв.

Крім того, ми готуємо до запуску Virtual Private Cloud (VPC), що дозволить клієнтам створювати власні хмарні середовища з індивідуальними підмережами. VPC забезпечить більше зручності та повний контроль над інфраструктурою."

Говорячи про безпеку, Денис згадав, що у розробці знаходяться Security Groups, які спростять створення фаєрволів і їх підключення до серверів.

Денис також розповів про ідеї, які знаходяться на стадії обговорення: "Ми розглядаємо можливість впровадження нового типу FTP на основі Ceph і системи хмарних баз даних, які будуть зберігатися не на сервері клієнта, а у нас, що дозволить легко підключатися з будь-якої точки світу."

Компанія Zomro планує розширення географії. "Сьогодні наші сервери розташовані лише в Нідерландах, але скоро ми будемо представлені у США та Польщі. Крім того, у нас вже налагоджені швидкі канали зв’язку з Південною Азією. Наші партнери активно орендують сервери для роботи з Гонконгом і всім Китаєм, що забезпечує високу продуктивність і доступність для цього регіону."

10 років на ринку — це великий успіх, але для Zomro це лише початок. Денис Дунаєвський і команда Zomro мають намір продовжувати зростати, впроваджувати інновації та пропонувати клієнтам найсучасніші рішення у світі хостингу. Співпрацюючи з Zomro, ви можете бути впевнені, що ваш бізнес знаходиться у надійних руках, а компанія підтримуватиме вас на кожному етапі вашого зростання.