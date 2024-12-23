Ученые смогли добыть чистую энергию при помощи "топливной таблетки" и мощных лазеров

Мощные лазеры сжимают топливную таблетку, вызывая реакцию термоядерного синтеза, в результате которой выделяется большое количество энергии, подобно тому, как ее вырабатывает Солнце.

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Focused Energy, стартап в области термоядерной энергетики, подписал соглашение о приобретении двух самых мощных в мире лазеров. Об этом пишет Interesting Engineering.

Это стратегическое приобретение, осуществленное в партнерстве с ведущим производителем лазеров Amplitude, знаменует собой значительный шаг вперед в миссии Focused Energy по достижению инерциального термоядерного синтеза (ICF).

Технология термоядерного синтеза с инерционным удержанием предлагает потенциальное решение для удовлетворения растущих мировых потребностей в энергии с помощью безграничного источника чистой энергии.

Focused Energy использует мощные лазеры

Технология термоядерного синтеза с инерционным удержанием , разработанная Focused Energy, использует множество мощных лазеров, направленных на небольшую топливную таблетку.

Энергия лазеров сжимает гранулу, увеличивая ее плотность и температуру до экстремальных значений. Это запускает реакцию синтеза, отражающую процесс, происходящий внутри Солнца, и высвобождает значительное количество энергии.

Этот метод уже достиг исторического рубежа, продемонстрировав чистую положительную термоядерную мощность в 2022 году благодаря прорыву Национального центра по запуску (NIF) США. Чистая положительная мощность означает, что реакция синтеза генерирует больше энергии, чем лазеры, используемые для ее запуска. Однако на пути к коммерчески жизнеспособной термоядерной энергетике по-прежнему существуют трудности, которые ученые и инженеры пытаются преодолеть.

Преодоление проблем в термоядерной энергетике

Для решения этих проблем Focused Energy инвестирует в лазерную технологию. Два лазера, которые они приобретают у Amplitude, классифицируются как килоджоульные и рассчитаны на высокую выходную энергию и частоту повторения.

Эти характеристики имеют решающее значение для проведения экспериментов, необходимых для развития исследований в области термоядерного синтеза, в частности для оптимизации сжатия топливных таблеток из дейтерия и трития.

Новые лазеры позволят Focused Energy исследовать сложность характеристик лазеров и конструкции мишеней для термоядерного синтеза.

Перспектива термоядерной энергии

Focused Energy строит новый объект в районе залива Сан-Франциско для размещения этих лазеров. Этот объект, который, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в течение следующих двух лет, будет служить центром исследований в области термоядерного синтеза.

Примечательной особенностью этих лазеров является их способность выдавать лазерный импульс каждые 60 секунд. Это позволяет проводить быстрый экспериментальный процесс.

Подход Focused Energy к прямому лазерному термоядерному синтезу считается одним из наиболее перспективных путей к достижению коммерчески жизнеспособной термоядерной энергии.

Помимо Focused Energy, над созданием термоядерного реактора работают еще несколько стартапов.

Одной из них является компания Commonwealth Fusion Systems (CFS), отпочковавшаяся от Массачусетского технологического института и недавно объявившая о строительстве первой в мире сетевой коммерческой термоядерной электростанции в Вирджинии.

Также сообщалось, что новая технология ученых из Токийского университета может сделать вычисления быстрее. По их словам, такие методы, как дифракционное литье, могут преодолеть различные проблемы, связанные с оптическими вычислениями.