В Китае создали эффективную замену бойлерам: греют больше воды и экономят деньги

Система Midea дает до 4 кВт тепла за каждый 1 кВт потребляемой мощности, что в четыре раза эффективнее других водонагревателей.

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Китайская компания Midea разработала высокоэффективный водонагреватель с тепловым насосом, который послужит хорошей заменой традиционным бойлерам и газовым котлам. Подробности производитель раскрыл в своем официальном пресс-релизе.

Традиционно горячую воду в быту получают энергоемкими методами, такими как электрические нагреватели (бойлеры) или газовые системы нагрева воды, что может привести к высоким затратам на энергию и значительным выбросам углерода. Но в последние годы большой скачок совершила технология тепловых насосов, которые сами не производят тепло, но передают его воде из воздуха, значительно сокращая потребление энергии.

Традиционный электрический водонагреватель вырабатывает до 1 кВт тепла на 1 кВт потребляемой мощности. Новый водонагреватель с тепловым насосом от Midea может вырабатывать до 4 кВт тепла на 1 кВт потребляемой мощности, то есть работает в четыре раза эффективнее и экономнее.

По словам Midea, он призван сократить счета за коммунальные услуги и загрязнение атмосферы углеродом. В США, где насосы планируют продавать в первую очередь, годовая экономия может достигнуть 75% при стоимости электроэнергии $0,14/кВт*ч.

Midea представила новый водонагреватель с тепловым насосом Фото: Midea

Новый насос можно установить при строительстве нового дома или заменить уже существующие системы. Ручки и клапан расположены таким образом, чтобы их было легко смонтировать, а совместимость с существующими установками значительно упрощает процесс.

Оборудование также оснащено системой предотвращения утечек, автоматическим запорным клапаном и защитой от замерзания для надежной работы при температуре от -15°C до 46°C. С номинальной мощностью нагрева 91 галлон (344 литра) за первый час насос обеспечивает достаточное количество горячей воды для среднего домохозяйства. Кроме того, инверторный вентилятор с шумом до 49,5 дБА обеспечивает тихую работу в жилых помещениях.

Тепловой насос имеет три режима работы: Heat-Pump Only ECONOMY для максимальной экономии, E-Heater для быстрого нагрева и гибридный сбалансированный режим. Владельцы могут через Wi-Fi удаленно управлять системой, чтобы оптимально расходовать электроэнергию.

Как работают нагреватели воды Midea

Ранее писали, как тепловые насосы помогают отапливать дома вместо газовых или электрических котлов. Современные технологии позволяют добывать бесконечную геотермальную энергию из-под земли, чтобы нагревать воздух в комнатах.