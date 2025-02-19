Прорыв в области аккумуляторов: созданы миниатюрные батареи для спецтехники (фото)

По словам ученых, им удалось решить проблему с питанием крошечных дронов, которые могут проникать в пространства, недоступные обычным беспилотникам.

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Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего и CEA-Leti разработали инновационную схему, которая может позволить миниатюрным устройствам, таким как микродроны, получать питание в течение более длительного времени, оставаясь при этом легкими и компактными. Об этом говорится на официальном сайте Калифорнийского университета.

Как отмечают ученые, основная проблема микророботов — ограниченный срок службы батареи. Эти устройства, которые часто весят всего несколько граммов, требуют значительного количества энергии для работы своих крошечных моторов и датчиков.

Микродроны, в частности, могут помочь службам быстрого реагирования в случаях катастроф. Например, когда рушится здание, рой крошечных дронов может проникнуть в узкие пространства, чтобы осмотреть здание на предмет химических опасностей или даже найти застрявших людей. Традиционные аккумуляторные решения слишком громоздки и тяжелы для таких небольших устройств.

"Чтобы максимально увеличить время полета, необходимо минимизировать вес всех компонентов системы, включая аккумулятор и всю электронику, необходимую для обработки энергии", — отметил один из авторов исследования Патрик Мерсье.

Чтобы решить эту проблему, исследователи использовали миниатюрные твердотельные батареи, позволяющие продлить срок службы этих небольших устройств. Эти батареи обеспечивают высокую плотность энергии в компактном корпусе, что делает их идеальными для питания миниатюрных устройств.

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"Прорыв в нашем подходе обусловлен использованием новых твердотельных аккумуляторов, которые обладают уникальной способностью уменьшаться в размерах без ущерба для плотности энергии", — сказал соавтор исследования Гаэль Пийонне.

Исследователи расположили несколько твердотельных батарей в определенной конфигурации, чтобы создать систему, способную динамически регулировать напряжение и выходную мощность в соответствии с меняющимися потребностями микроробота. В отличие от традиционных схем, новая конструкция позволяет системе переключаться между последовательным и параллельным соединением по мере необходимости.

Фото кристалла интегральной схемы общей площадью 2 квадратных миллиметра Фото: Калифорнийский университет в Сан-Диего

"Когда дрону требуется более высокое напряжение для работы его микроактюатора, система динамически соединяет отдельные батареи последовательно, размещая их шаг за шагом, пока не будет достигнуто необходимое напряжение. А когда требуется меньше энергии, батареи можно переставить параллельно, чтобы максимально повысить эффективность хранения энергии", — объяснили исследователи.

Кроме того, команда включила в схему механизм рекуперации энергии. Эта система позволяет возвращать энергию, вырабатываемую микроактюаторами во время работы, в аккумуляторы, эффективно подзаряжая их.

"Используя 18 батарейных блоков из раннего коммерчески доступного твердотельного аккумулятора, система генерировала до 56,1 вольта, работая непрерывно в течение 50+ часов. Вся система весила всего 1,8 грамма", — утверждают исследователи.

Напомним, сингапурский стартап Flint представил перезаряжаемые аккумуляторы на основе целлюлозы, которые, по словам разработчиков, не перегреваются и полностью разлагаются.

В свою очередь исследователи из Китайского университета науки и технологий (USTC) спроектировали прототип аккумулятора, который использует в качестве анода газообразный водород.