Как переехать на новый домен, не потеряв лидерство в органической выдаче: кейс robota.ua и Netpeak

Каждая компания рано или поздно сталкивается с необходимостью переноса сайта на новую платформу или домен. Этот процесс сопровождается значительными рисками, среди которых потеря накопленного трафика и позиций в поисковых системах. Однако, благодаря тщательному планированию и правильной реализации, таких рисков можно избежать.

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Как с помощью грамотного SEO и PPC переезд для крупнейшего сайта по поиску работы в Украине rabota.ua стал не угрозой, а стартом к увеличению рыночной доли уже через три месяца, поделюсь в этом материале.

Цели, которые ставила наша команда

Обеспечить безболезненный переход на новый домен, сохраняя стабильность трафика и позиции в поисковой выдаче. Создать и внедрить интегрированную стратегию SEO и PPC, которая не просто стимулировала бы рост после миграции, но и имела амбициозную цель — вывести компанию на лидирующие позиции в своей нише.

До переезда доля рынка по контрольной семантике составляла 22,87%, что соответствовало второму месту среди конкурентов

Чтобы достичь поставленных целей, мы разработали комплексную стратегию, объединившую два ключевых направления: оптимизацию существующего сайта и подготовку к миграции. Наша стратегия включала ряд важных задач — от устранения технических недостатков до активизации линкбилдинга. Мы тщательно спланировали переезд на новый домен, акцентируя внимание на важных аспектах: изменении языковых папок для языковых версий, создании детальной карты редиректов, обеспечении переноса контента и метаданных, а также настройке новых аналитических инструментов. Этот стратегический подход не только минимизировал риски, связанные с миграцией, но и заложил прочный фундамент для дальнейшего роста, укрепляя позиции нашего партнера на конкурентном рынке job-сервисов.

Как мы сохранили беклинки во время миграции?

На момент старта сотрудничества сайт нашего партнера уже имел мощную ссылочную массу, со многими внешними ссылками. Однако по сравнению с основным конкурентом он значительно уступал по количеству доменов-доноров, а также качеству этих ссылок. Чтобы усилить онлайн-присутствие и улучшить ранжирование ключевых страниц, мы разработали многоуровневую стратегию для наращивания внешних ссылок. Наш подход охватывал три основных направления.

Во-первых, мы активно применяли outreach-тактику, устанавливая контакты с тематическими ресурсами и договариваясь о размещении ссылок.

Во-вторых, используя тактику crowd-маркетинга мы создавали ценные дискуссии на форумах с естественным включением ссылок.

И, наконец, мы экспериментировали с нестандартными методами линкбилдинга, получая "условно бесплатные" ссылки с авторитетных сайтов, имеющих высокий рейтинг домена и значительный трафик.

Эта комплексная стратегия не только улучшила позиции наших приоритетных страниц в поисковых системах, но и существенно повысила динамику роста качественной ссылочной массы.

При миграции сайта на новый домен мы разработали и внедрили всестороннюю стратегию для сохранения рыночных позиций и оптимизации SEO-показателей. В защищенной тестовой среде мы проверили все внедрения, в том числе реструктуризацию URL-адресов с четким разделением по языковым версиям, перед их переносом на продакшн. Дополнительно внедрили эффективную систему редиректов для сохранения трафика, перенесли контент и метаданные, обеспечив их корректную интеграцию на новой платформе, а также обновили настройки индексации сайта, карту сайта (Sitemap.xml) и инструкции для поисковых роботов (Robots.txt), чтобы все четко соответствовало рекомендациям поисковых систем. Далее мы настроили атрибуты hreflang в HTML-коде, чтобы поисковые системы корректно распознавали и обрабатывали языковые версии страниц на сайте и обеспечили непрерывность работы всех аналитических инструментов, чтобы постоянно собирать данные о посещаемости и поведении пользователей на сайте.

Завершающим этапом стала настройка нового домена в Google Search Console. Эта стратегия позволила нам минимизировать риски потери трафика, сохранить конкурентные преимущества и заложить прочный фундамент для дальнейшего масштабирования онлайн-присутствия, избегая потенциально дорогостоящих и длительных последствий неправильной миграции.

Испытание на эффективность: может ли РРС-стратегия бустануть ваш сайт во время переезда?

При переезде сайта мы решили максимально использовать потенциал платного трафика, активировав экспертизу нашей РРС-команды. Этот шаг позволил быстро обеспечить стабильный поток посетителей, эффективно дополняя органический трафик. Запустив контекстную рекламу сразу после завершения основных SEO-мероприятий, мы сфокусировались на динамических поисковых кампаниях (DSA). Благодаря алгоритмам Google, DSA автоматически подбирали релевантные объявления в соответствии с запросами пользователей, что существенно расширило наш охват аудитории.

Для повышения конверсии мы внедрили ряд дополнительных мер:

Обновили фид товаров, что существенно улучшило работу динамических кампаний и привело к росту конверсии.

Провели детальную сегментацию и реструктуризацию кампаний для более точного таргетинга.

Этот комплексный подход к РРС не только позволил сохранить, но и увеличил поток качественного трафика во время периода миграции сайта, обеспечивая непрерывность бизнес-процессов.

Также мы пересмотрели стратегию таргетирования рекламных кампаний. Вместо традиционного географического разделения на регионы, мы сегментировали аудиторию по размеру городов и демографическим характеристикам:

100-250 тысяч;

250-500 тысяч;

500 тысяч и более миллиона;

отдельно город Киев.

Кроме того, мы провели A/B тестирование различных подходов к таргетированию, включая перенаправление трафика на блог и пересбор семантики. Запустили и новые кампании, тестируя различные стратегии оптимизации и оценки результатов, что обеспечило успешный переход на новый домен.

5 советов для бизнеса: как сохранить трафик во время миграции сайта

Проведите технический аудит и приоритезируйте задачи: тщательно проверьте существующий домен на наличие проблем, которые могут помешать миграции. Определите приоритетные задачи и оперативно реализуйте их с командой.

Обеспечьте плавный переход с помощью редиректов: настройте их для перенаправления трафика на новые URL. Это поможет сохранить SEO-позиции и облегчит пользователям ориентацию на новом сайте.

Обновите шаблоны тегов и метатегов, чтобы они соответствовали новому контенту, улучшая видимость в поисковых системах.

Упорядочьте правила индексации и исправьте "битые" ссылки: убедитесь, что правила индексации в Robots.txt и страницы в Sitemap.xml актуальны, и исправьте все "битые" ссылки для поддержания положительного SEO.

Привлеките экспертизу РРС-команды: используйте платные каналы продвижения для стабилизации и роста трафика.

При миграции сайта на новый домен разработали и реализовали комплексную стратегию для сохранения рыночных позиций и улучшения SEO-показателей. Важной особенностью был перенос языковых версий: украинская переместилась из папки в корень, а русская — из корня в папку. В защищенной тестовой среде мы протестировали все изменения, чтобы гарантировать корректную реализацию и стабильную работу сайта.

Результаты переезда: оправдал ли себя этот шаг?

Уже через месяц после переезда наш партнер занял второе место на рынке, обеспечив долю 15,7%. Но это было только начало. Уже на третий месяц после переезда нам удалось не только восстановить прежние позиции, но и увеличить рыночную долю до 23,49%, что для сайта с миллионной аудиторией является чрезвычайно быстрым результатом.

Результаты после 1 месяца работы над миграцией на новый домен

Возвращение доли рынка, которая была до переезда и ее наращивание до 23,49%

Итак, результаты миграции на новый домен подтвердили, что риск был оправданным. Этот переезд стал мощным импульсом к росту, а благодаря тщательному планированию и реализации стратегии сохранения трафика, мы смогли не только восстановить предыдущие позиции, но и значительно их улучшить. Уже за короткое время наш партнер закрепился на рынке, получив возможность расширить свою аудиторию и усилить конкурентные преимущества. Этот опыт стал свидетельством того, что стратегический подход к миграции может стать катализатором для успешных изменений в бизнесе.

Александр Селезов

Senior SEO Specialist в Enterprise-департаменте агентства Netpeak Ukraine

Имеет более 11 лет опыта в интернет-маркетинге. В SEO работает с 2015 года, а к команде Netpeak присоединился в 2019-м. Последние 5 лет вместе с командой Enterprise-департамента сосредоточен на SEO-сопровождении проектов лидеров рынка в различных нишах.