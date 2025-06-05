Автоматизація логістичного аутсорсингу: кейс Хаскі x NetHunt CRM
Логістичний аутсорсинг — це про швидкість, точність і злагоджену роботу. Компанії, які надають персонал для складів чи логістичних центрів, щодня балансують між заявками клієнтів і пошуком кандидатів.
Хаскі, українська компанія з логістичного аутсорсингу, зіткнулася з типовими проблемами: втрата лідів, розрізненість відділів, мінливість кадрів для обʼєктів.
Завдяки NetHunt CRM вони вибудували ефективний процес, автоматизувавши ключові задачі та отримавши контроль над бізнесом. Розберемо, як Хаскі досягли цього, і покажемо, як логістичні та аутсорсингові компанії можуть використати CRM для підвищення ефективності.
Виклик: Що заважало Хаскі працювати швидше?
Хаскі поєднують B2B-продажі (співпраця з клієнтами, такими як логістичні центри) і B2C-рекрутинг (масовий підбір персоналу). Щодня вони обробляють десятки заявок від компаній і сотні від кандидатів. До впровадження NetHunt CRM їх гальмували:
● Ручна робота. Введення заявок вручну забирало час і призводило до втрат лідів.
● Довга обробка заявок.
● Відсутність єдиної системи. Маркетинг, продажі та рекрутинг працювали окремо, що створювало плутанину та не було загальної картинки бізнесу.
● Слабка автоматизація. Попередня CRM не дозволяла налаштувати всі потрібні процеси.
Ці проблеми знайомі багатьом компаніям. Без автоматизації та єдиної системи втрачається час, ліди й можливості.
Рішення: Як NetHunt CRM змінила процеси Хаскі
Централізована система для всіх
Хаскі створили в NetHunt CRM єдину воронку, яка поєднала маркетинг, продажі, рекрутинг і супровід клієнтів. Усі заявки — із сайту, соцмереж, чат-ботів чи дзвінків — автоматично потрапляють у систему та маркуються джерелами, що допомагає маркетингу бачити, які канали ефективні. Кожен відділ працює зі своїми етапами, але в межах одного процесу, що усуває дублювання й дає повну прозорість.
Для довгих B2B-угод CRM надсилає менеджерам нагадування, щоб не втрачати контакт. Після підписання договору система автоматично створює задачу для рекрутингу — підібрати персонал. Це дозволяє Хаскі тримати все під контролем, від першого контакту до виконання проєкту.
Автоматизація рутини
NetHunt CRM допомогла Хаскі позбутися таблиць і прискорити роботу. У рекрутингу система фіксує 100% заявок, навіть із пропущених дзвінків, і надсилає Telegram-сповіщення менеджерам про нові заявки. Відповідальні призначаються автоматично, без ручного розподілу. На етапі, коли кандидат готовий вийти на роботу, система надсилає автоматичне SM, що скоротило втрати працівників перед першою зміною.
У маркетингу CRM запускає автоматичні розсилки для «сплячих» клієнтів із пропозиціями чи нагадуваннями. Якщо клієнт не реагує, система створює задачу менеджеру подзвонити. Хаскі виконують 50 000 автоматизованих дій щомісяця, поступово додаючи в CRM нові відділи, щоб автоматизувати кожен процес.
Аналітика для розумних рішень
NetHunt CRM дала Хаскі повну прозорість. Система відстежує джерела лідів, швидкість обробки заявок і «вузькі місця». Наприклад, якщо кандидати «відпадають» на певному етапі, команда бачить, де потрібні зміни. Аналітика допомагає оптимізувати маркетинговий бюджет, вкладаючи кошти в найефективніші канали, і планувати сезонні піки, як-от літній попит великих клієнтів.
«Ми відстежуємо абсолютно всі дії — джерело ліда, його шлях по воронці, швидкість реакції. Це база для ремаркетингу, ретаргетингу і навіть контенту в блозі. І все — в одному місці», – Анна Стеблян, Керівниця відділу маркетингу в Хаскі.
Результати: Що отримали Хаскі?
Завдяки NetHunt CRM Хаскі досягли відчутних змін:
● Жоден лід не втрачається — система фіксує 100% заявок із усіх каналів.
● Час обробки запитів скоротився завдяки автоматизації та прописаним нормам реагування.
● 50 000 автоматизованих дій щомісяця (задачі, розсилки) звільнили команду від рутини.
● Аналітика допомогла виявляти слабкі місця й оптимізувати маркетинг та рекрутинг.
Ці результати показують, як CRM може змінити логістичний аутсорсинг, зробивши його швидшим і ефективнішим.
Як це повторити: Поради для логістичних компаній
Створюйте гнучкі воронки для різних проєктів
Логістичний аутсорсинг часто залежить від сезонності чи типу клієнтів. У NetHunt CRM створіть кілька воронок для різних задач — наприклад, для короткострокових замовлень чи довгих B2B-угод, які можуть тривати до 8 місяців. Додайте кастомні поля, щоб відстежувати специфіку, наприклад, тип об’єкта чи вимоги клієнта.
Масштабуйте автоматизацію
Автоматизація економить час і дозволяє зосередитися на клієнтах. Налаштуйте автоматичні сповіщення в Telegram, розсилки чи розподіл відповідальних, щоб прискорити роботу.
Покращуйте лояльність через персоналізацію
Клієнти в логістиці часто повертаються сезонно. Створюйте персоналізовані листи на основі даних CRM, наприклад, пропонуючи клієнту знижку на наступний сезон. Це підвищує лояльність і повертає клієнтів до співпраці.
Прогнозуйте попит за допомогою аналітики
Аналітика в NetHunt CRM допомагає бачити, які канали приносять ліди й де виникають затримки. Ідіть далі: налаштуйте звіти, які передбачають попит на основі сезонності чи історії клієнтів. Це допоможе планувати ресурси й уникати перевантажень.
Практичний перший крок: Виберіть один процес, який забирає найбільше часу — наприклад, обробку заявок від кандидатів. Налаштуйте в NetHunt CRM автоматичну фіксацію та сповіщення, як це зробили Хаскі, і оцініть, як це вплине на швидкість. Потім розширте автоматизацію на інші процеси.
Хаскі довели, що CRM може трансформувати логістичний аутсорсинг. Об’єднавши процеси, автоматизувавши рутину й отримавши прозору аналітику, вони перестали втрачати ліди, прискорили роботу й оптимізували ресурси. Для логістичних та аутсорсингових компаній, які хочуть працювати ефективніше, NetHunt CRM — це інструмент, який допоможе вийти на новий рівень. Почніть із малого й побачите різницю.