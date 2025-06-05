Автоматизація логістичного аутсорсингу: кейс Хаскі x NetHunt CRM

Логістичний аутсорсинг — це про швидкість, точність і злагоджену роботу. Компанії, які надають персонал для складів чи логістичних центрів, щодня балансують між заявками клієнтів і пошуком кандидатів.

Хаскі, українська компанія з логістичного аутсорсингу, зіткнулася з типовими проблемами: втрата лідів, розрізненість відділів, мінливість кадрів для обʼєктів.

Завдяки NetHunt CRM вони вибудували ефективний процес, автоматизувавши ключові задачі та отримавши контроль над бізнесом. Розберемо, як Хаскі досягли цього, і покажемо, як логістичні та аутсорсингові компанії можуть використати CRM для підвищення ефективності.

Виклик: Що заважало Хаскі працювати швидше?

Хаскі поєднують B2B-продажі (співпраця з клієнтами, такими як логістичні центри) і B2C-рекрутинг (масовий підбір персоналу). Щодня вони обробляють десятки заявок від компаній і сотні від кандидатів. До впровадження NetHunt CRM їх гальмували:

● Ручна робота. Введення заявок вручну забирало час і призводило до втрат лідів.

● Довга обробка заявок.

● Відсутність єдиної системи. Маркетинг, продажі та рекрутинг працювали окремо, що створювало плутанину та не було загальної картинки бізнесу.

● Слабка автоматизація. Попередня CRM не дозволяла налаштувати всі потрібні процеси.

Ці проблеми знайомі багатьом компаніям. Без автоматизації та єдиної системи втрачається час, ліди й можливості.

Рішення: Як NetHunt CRM змінила процеси Хаскі

Централізована система для всіх

Хаскі створили в NetHunt CRM єдину воронку, яка поєднала маркетинг, продажі, рекрутинг і супровід клієнтів. Усі заявки — із сайту, соцмереж, чат-ботів чи дзвінків — автоматично потрапляють у систему та маркуються джерелами, що допомагає маркетингу бачити, які канали ефективні. Кожен відділ працює зі своїми етапами, але в межах одного процесу, що усуває дублювання й дає повну прозорість.

Для довгих B2B-угод CRM надсилає менеджерам нагадування, щоб не втрачати контакт. Після підписання договору система автоматично створює задачу для рекрутингу — підібрати персонал. Це дозволяє Хаскі тримати все під контролем, від першого контакту до виконання проєкту.

Автоматизація рутини

NetHunt CRM допомогла Хаскі позбутися таблиць і прискорити роботу. У рекрутингу система фіксує 100% заявок, навіть із пропущених дзвінків, і надсилає Telegram-сповіщення менеджерам про нові заявки. Відповідальні призначаються автоматично, без ручного розподілу. На етапі, коли кандидат готовий вийти на роботу, система надсилає автоматичне SM, що скоротило втрати працівників перед першою зміною.

У маркетингу CRM запускає автоматичні розсилки для «сплячих» клієнтів із пропозиціями чи нагадуваннями. Якщо клієнт не реагує, система створює задачу менеджеру подзвонити. Хаскі виконують 50 000 автоматизованих дій щомісяця, поступово додаючи в CRM нові відділи, щоб автоматизувати кожен процес.

Аналітика для розумних рішень

NetHunt CRM дала Хаскі повну прозорість. Система відстежує джерела лідів, швидкість обробки заявок і «вузькі місця». Наприклад, якщо кандидати «відпадають» на певному етапі, команда бачить, де потрібні зміни. Аналітика допомагає оптимізувати маркетинговий бюджет, вкладаючи кошти в найефективніші канали, і планувати сезонні піки, як-от літній попит великих клієнтів.

«Ми відстежуємо абсолютно всі дії — джерело ліда, його шлях по воронці, швидкість реакції. Це база для ремаркетингу, ретаргетингу і навіть контенту в блозі. І все — в одному місці», – Анна Стеблян, Керівниця відділу маркетингу в Хаскі.

Результати: Що отримали Хаскі?

Завдяки NetHunt CRM Хаскі досягли відчутних змін:

● Жоден лід не втрачається — система фіксує 100% заявок із усіх каналів.

● Час обробки запитів скоротився завдяки автоматизації та прописаним нормам реагування.

● 50 000 автоматизованих дій щомісяця (задачі, розсилки) звільнили команду від рутини.

● Аналітика допомогла виявляти слабкі місця й оптимізувати маркетинг та рекрутинг.

Ці результати показують, як CRM може змінити логістичний аутсорсинг, зробивши його швидшим і ефективнішим.

Як це повторити: Поради для логістичних компаній

Створюйте гнучкі воронки для різних проєктів

Логістичний аутсорсинг часто залежить від сезонності чи типу клієнтів. У NetHunt CRM створіть кілька воронок для різних задач — наприклад, для короткострокових замовлень чи довгих B2B-угод, які можуть тривати до 8 місяців. Додайте кастомні поля, щоб відстежувати специфіку, наприклад, тип об’єкта чи вимоги клієнта.

Масштабуйте автоматизацію

Автоматизація економить час і дозволяє зосередитися на клієнтах. Налаштуйте автоматичні сповіщення в Telegram, розсилки чи розподіл відповідальних, щоб прискорити роботу.

Покращуйте лояльність через персоналізацію

Клієнти в логістиці часто повертаються сезонно. Створюйте персоналізовані листи на основі даних CRM, наприклад, пропонуючи клієнту знижку на наступний сезон. Це підвищує лояльність і повертає клієнтів до співпраці.

Прогнозуйте попит за допомогою аналітики

Аналітика в NetHunt CRM допомагає бачити, які канали приносять ліди й де виникають затримки. Ідіть далі: налаштуйте звіти, які передбачають попит на основі сезонності чи історії клієнтів. Це допоможе планувати ресурси й уникати перевантажень.

Практичний перший крок: Виберіть один процес, який забирає найбільше часу — наприклад, обробку заявок від кандидатів. Налаштуйте в NetHunt CRM автоматичну фіксацію та сповіщення, як це зробили Хаскі, і оцініть, як це вплине на швидкість. Потім розширте автоматизацію на інші процеси.

Хаскі довели, що CRM може трансформувати логістичний аутсорсинг. Об’єднавши процеси, автоматизувавши рутину й отримавши прозору аналітику, вони перестали втрачати ліди, прискорили роботу й оптимізували ресурси. Для логістичних та аутсорсингових компаній, які хочуть працювати ефективніше, NetHunt CRM — це інструмент, який допоможе вийти на новий рівень. Почніть із малого й побачите різницю.