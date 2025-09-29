Прорыв для энергетики: в Китае создали батарею, которая работает более века, но есть нюанс

В Северо-Западном педагогическом университете Китая разработали компактную ядерную батарею "Чжулонг-1", способную проработать 100 лет без подзарядки и потери мощности.

По словам ученых, она безопасна, стабильна и невероятно долговечна, учитывая период полураспада 5730 лет. Подробности об этом открытии сообщило издание Futura.

Zhulong-1 является продолжением идеи ядерной батареи BV100 компании Betavolt, обещавший 50 лет работы. На этот раз физики использовали углерод-14 вместо никеля-63. Медленный радиоактивный распад используется для получения энергии, а цельная оболочка из карбида кремния предотвращает утечку радиации и служит слоем преобразования энергии.

Испытания показали, что Zhulong-1 обладает плотностью энергии в 10 раз выше, чем у литий-ионного аккумулятора. Батарея может работать при температуре от -100°C до +200°C, с деградацией менее 5% за 50 лет. С периодом полураспада 5730 лет его теоретический срок службы простирается на тысячелетия, после чего останется лишь безвредный материал.

Однако текущий прототип вырабатывает всего нановатт энергии, и этого недостаточно для питания телефона или автомобиля. По мнению ученых, батарея будет очень полезной для устройств, требующих мало электричества, но постоянно. Например, с их помощью можно сделать кардиостимуляторы, которые служат всю жизнь, или небольшие промышленные датчики, не требующие замены батареек.

Ученые уже работают над "Чжулонг-2", новая версия будет размером с монету и дешевле в массовом производстве. Аккумуляторы на основе углерода-14 могут питать спутники десятилетиями, хотя и не обеспечит электромобилям вечную работу. Сейчас только Китай обладает достаточно промышленных мощностей для производства этого радиоактивного вещества и развития технологии.

В 2024 году компания из США Infinity Power представила свою ядерную батарейку. Она имеет КПД более 60%, тогда как другие методы преобразования радиоизотопной энергии показывают эффективность менее 10%.