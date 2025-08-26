ТОП-5 лучших мессенджеров: Sends, WhatsApp, Telegram, Signal, Briar

Мессенджеры стали неотъемлемой частью нашей жизни, позволяя нам общаться с людьми по всему миру. С множеством доступных приложений, таких как WhatsApp, Telegram, Sends, Signal и Briar, выбор идеального мессенджера зависит от ваших потребностей. Рассказываем о ТОП-5 самых популярных мессенджеров в мире.

WhatsApp

WhatsApp, принадлежащий Meta, является одним из самых популярных мессенджеров в мире. Он известен простотой использования и широким функционалом. Функция статусов, похожая на "истории" в Instagram, версия для компьютера (WhatsApp Web) делают его универсальным инструментом для общения.

WhatsApp использует протокол Signal Protocol для сквозного шифрования сообщений и звонков: доступ к содержимому имеют только отправитель и получатель. Однако приложение собирает некоторые метаданные, такие как время отправки сообщения и информацию об устройстве. Политика конфиденциальности WhatsApp получала критику из-за обмена некоторыми данными с материнской компанией Meta.

Телеграмма

Telegram — облачный мессенджер, известный высокой скоростью и гибким функционалом. Он позволяет создавать массовые каналы, группы до 200 000 участников и отправлять большие файлы размером до 2 ГБ. Благодаря облачной синхронизации пользователи могут получать доступ к своим чатам с любого устройства. Платформа имеет широкие возможности для создания ботов, автоматизирующих различные задачи.

Главной особенностью безопасности Telegram является то, что сквозное шифрование по умолчанию активно только в "секретных чатах" и для звонков. Обычные облачные чаты шифруются между клиентом и серверами Telegram, что теоретически дает компании доступ к содержимому чатов.

Посылает

Sends — мессенджер, ориентированный на безопасность и конфиденциальность. Он приобретает популярность в Украине и других странах Европы и Азии благодаря сквозному шифрованию (E2EE) для всех сообщений и звонков, которое гарантирует, что только отправитель и получатель могут видеть содержимое коммуникации. Sends заявляет об отсутствии обмена данными с третьими сторонами, что является важным для пользователей, которые стремятся избежать таргетированной рекламы.

Sends предлагает обмен файлами любого размера, мультиустройство доступ и безопасное облачное хранилище. Разработчики анонсировали интеграцию платежей, что сделает его более универсальным. Мессенджер Sends пригодится тем, кто ищет более безопасную альтернативу мейнстримовым мессенджерам, предлагая максимально строгий контроль над конфиденциальностью и защитой данных.

Сигнал

Signal считается "золотым стандартом" для безопасного общения, и его часто рекомендуют эксперты. Как некоммерческий проект, он обеспечивает сквозное шифрование (E2EE) по умолчанию для всех типов коммуникаций, используя собственный, широко признанный протокол Signal Protocol. Приложение разработано так, чтобы собирать минимальное количество метаданных, что делает его одним из самых приватных.

Вся кодовая база Signal, включая клиентские и серверные компоненты, является открытой. Это позволяет независимым экспертам проверять его безопасность и прозрачность.

Бриар

Briar — это мессенджер, разработанный для работы без центральных серверов. Сообщения передаются непосредственно между устройствами пользователей (P2P), что делает его устойчивым к цензуре и слежке. Для регистрации не нужен номер телефона или электронная почта, а контакты добавляются с помощью QR-кодов или специальных ссылок. Этот мессенджер идеально подходит для использования в условиях ограниченного доступа к интернету.

Благодаря интеграции с сетью Tor при подключении к интернету, Briar обеспечивает высокий уровень анонимности. Все коммуникации зашифрованы насквозь. Хотя он не имеет расширенного функционала, как у мейнстримовых мессенджеров, его уникальные возможности делают его незаменимым инструментом для коммуникации в экстремальных условиях.