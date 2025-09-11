Премия за самые "глупые" ошибки ИИ: кто стал первыми номинантами на AI Darwin Awards

В сети учредили премию AI Darwin Awards, которой планируют отмечать людей или компании, легкомысленно доверивших передовому искусственному интеллекту (ИИ) важную работу, игнорируя очевидные риски.

Для номинации на премию кандидаты должны соответствовать ряду критериев. Победителей выбирают с помощью процедуры, включающей публичное голосование, экспертные группы и иногда сами системы ИИ, сообщается на сайте AI Darwin Awards.

"Оригинальная премия Дарвина отмечала тех, кто "улучшил генофонд, удалив из него себя" с помощью поразительно глупых поступков. Ну, знаете что? Люди эволюционировали! Мы настолько развиты, что передали принятие наших плохих решений машинам", — отмечают авторы идеи.

Критерии выдвижения на AI Darwin Awards:

участие ИИ: кандидат должен привлекать в своей работе передовой искусственный интеллект;

катастрофический потенциал: решение должно быть настолько недальновидным, что "будущие историки будут использовать его как поучительную историю";

бонус за гордыню: приветствуются утверждения вроде "Что худшего может произойти?" или "Искусственный интеллект знает, что делает!";

этические слепые зоны: кандидат игнорирует тревожные предупреждения от специалистов по этике и кибербезопасности;

амбиции: идеальный номинант подверг опасности не только себя, а стремился к "глобальному влиянию".

Бонусные баллы предусмотрены для тех, чей провал с ИИ попал в заголовки международных газет, вызвал крах рынков или потребовал принятия нового законодательства. Также будут учитываться реакции киберспециалистов, попытки исправить промах ИИ с помощью ИИ и даже тот факт, стала ли ошибка мемом.

Сейчас на сайте AI Darwin Awards уже есть ряд номинантов:

сеть ресторанов Taco Bell запустила чат-ботов, которые не различили "дополнительный соус" и "дополнительный хаос" (игра слов на английском "extra sause" и "extra chaos");

адвокат из Австралии подал в суд документы, сгенерированные искусственным интеллектом Claude, содержащие четыре фейковые цитаты;

компания OpenAI запустила ИИ-модель GPT-5 с системой защиты, которую взломали всего через несколько часов после релиза;

продюсер Xbox Game Studios Publishing написал, что ИИ поможет "уменьшить эмоциональную и когнитивную нагрузку, которая сопровождает потерю работы" после массовых увольнений из-за ИИ;

фрилансер-писатель Марко Бускалья опубликовал список рекомендованных книг, существующих только в воображении искусственного интеллекта;

пользователь Airbnb сгенерировал с помощью ИИ фейковые фото трещины на столике и потребовал $16 000 компенсации;

Paradox.ai и McDonald's запустили систему найма на базе ИИ, которую взломали паролем 123456.

Напомним, ИИ некорректно передал слова президента США Дональда Трампа на встрече президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Фокус также сообщал, что чат-бот с ИИ Gemini от Google начал генерировать сообщения с самоуничижением, обвиняя себя в неспособности выполнить задание.