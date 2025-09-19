Новая прорывная батарея оставили шансов литиевым аккумуляторам: в чем секрет

Ученые создали натриевые твердотельные аккумуляторы нового поколения, которые эффективно работают не только при комнатной, но и при отрицательных температурах. Теперь этот тип батарей станет еще более универсальным.

После внедрения этого открытия гигафабрики смогут производить как литиевые, так и натриевые аккумуляторы для разных нужд, пишет Interesting Engineering.

Твердотельные аккумуляторы обещают стать следующим "хитом" в сфере хранении энергии. Они безопаснее и потенциально мощнее современных литий-ионных. Однако их ключевой элемент — литий — остается дорогим и дефицитным, а его добыча наносит вред окружающей среде. Натрий — дешевая и гораздо более распространенная альтернатива, но до сих пор натриевые батареи сильно уступали литиевым, особенно в реальных условиях эксплуатации при комнатных и низких температурах.

Суть инновации

Команда из Чикагского университета смогла стабилизировать полностью новую структуру твердого электролита на основе гидридобората натрия. Для этого ученые применили известный в других областях, но нестандартный для электролитов метод: они нагревали материал до начала кристаллизации, а затем быстро охлаждали его, "замораживая" кристаллическую форму в нужном состоянии. В результате получился электролит с чрезвычайно высокой ионной проводимостью — в десятки и даже тысячи раз выше, чем у ранее известных аналогов. Это позволило создать натриевые катоды большой толщины, которые эффективно работают в широком диапазоне температур, включая отрицательные.

Что это значит для будущего

Разработка ставит натрий в один ряд с литием. "Нам, впрочем, необходимы оба материала", — говорит профессор И. Ширли Мэн. В отрасли могут появиться мощные, безопасные и дешевые аккумуляторы для электромобилей, бытовой электроники и промышленных систем хранения энергии, способные надежно работать в любых климатических условиях. А поскольку для создания электролита использовался уже устоявшийся промышленный метод, масштабировать производство будет проще и дешевле.

