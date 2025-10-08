Быстро заряжается и стабильно работает: создана первая надежная магниевая батарея
Ученые из Университета Тохоку в Японии разработали прототип перезаряжаемой магниевой батареи. В будущем такие аккумуляторы могут заменить литий-ионные.
Им удалось решить многие проблемы, с которыми накопители энергии на основе магния сталкивались раньше. Результаты исследования были опубликованы в журнале Communications Materials, передает Asia Research News.
Литий — дефицитный металл, который сложно и дорого добывать, а потребность людей в источниках энергии постоянно растет. Магний же в больших количествах встречается в земной коре.
До сих пор магний не стал основным материалом для аккумуляторов из-за медленной реакции, которая не позволяет эффективно работать при комнатной температуре. Исследователи использовали новый аморфный оксидный катод, чтобы устранить эту проблему. Он запустил процесс ионного обмена между литием и магнием, что упростило перемещение ионов магния при комнатной температуре.
Команда изготовила прототип цельного элемента, чтобы проверить эту батарею в действии, и обнаружили, что она способна вырабатывать достаточное количество энергии даже после 200 циклов и достаточно быстро заряжаться. Этого хватило для длительного питания синего светодиода. Поскольку для свечения светодиода требуется напряжение более 2,5 вольта, батарея генерирует достаточное напряжение и может питать внешнюю цепь.
Исследование подтверждает, что наблюдаемая емкость обусловлена истинной интеркаляцией магния, что подтверждено строгим химическим анализом. Это отличает систему от предыдущих исследований, где основное влияние на производительность оказывали побочные реакции, а не движение ионов магния.
Ранее ученые из США нашли способ увеличить срок службы аккумуляторов. Они использовали вместо лития многовалентные металлы, такие как магний, кальций и алюминий, вместо чистого лития.
В Китае разработали водородную батарею, которая в 6 раз вместительнее литий-ионных. Она не только обладает большой емкостью и работает при комнатной температуре, но и безопасна.