Быстро заряжается и стабильно работает: создана первая надежная магниевая батарея

Ученые из Университета Тохоку в Японии разработали прототип перезаряжаемой магниевой батареи. В будущем такие аккумуляторы могут заменить литий-ионные.

Им удалось решить многие проблемы, с которыми накопители энергии на основе магния сталкивались раньше. Результаты исследования были опубликованы в журнале Communications Materials, передает Asia Research News.

Литий — дефицитный металл, который сложно и дорого добывать, а потребность людей в источниках энергии постоянно растет. Магний же в больших количествах встречается в земной коре.

До сих пор магний не стал основным материалом для аккумуляторов из-за медленной реакции, которая не позволяет эффективно работать при комнатной температуре. Исследователи использовали новый аморфный оксидный катод, чтобы устранить эту проблему. Он запустил процесс ионного обмена между литием и магнием, что упростило перемещение ионов магния при комнатной температуре.

Команда изготовила прототип цельного элемента, чтобы проверить эту батарею в действии, и обнаружили, что она способна вырабатывать достаточное количество энергии даже после 200 циклов и достаточно быстро заряжаться. Этого хватило для длительного питания синего светодиода. Поскольку для свечения светодиода требуется напряжение более 2,5 вольта, батарея генерирует достаточное напряжение и может питать внешнюю цепь.

Исследование подтверждает, что наблюдаемая емкость обусловлена ​​истинной интеркаляцией магния, что подтверждено строгим химическим анализом. Это отличает систему от предыдущих исследований, где основное влияние на производительность оказывали побочные реакции, а не движение ионов магния.

Ранее ученые из США нашли способ увеличить срок службы аккумуляторов. Они использовали вместо лития многовалентные металлы, такие как магний, кальций и алюминий, вместо чистого лития.

