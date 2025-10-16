Не спешите прощаться с литиевыми батареями: ученые придумали такое, что улучшило их в разы

Электромобили и смартфоны требуют быстрой зарядки, но это сокращает срок службы аккумуляторов. Для решения данной проблемы исследователи из Южной Кореи разработали новый анодный материал, сохраняющий высокую производительность при частой быстрой зарядке.

Ученые из Школы энергетики и химической инженерии UNIST и Корейского института науки и технологий (KIST) создали гибридный анод, состоящий из графита и органических наноматериалов. Этот инновационный материал эффективно предотвращает потерю емкости во время многократных циклов быстрой зарядки, гарантируя долговечность аккумуляторов, пишет techxplore.com.

В процессе зарядки аккумулятора ионы лития перемещаются в материал анода, сохраняя энергию в виде атомов лития. При быстрой зарядке избыток лития может образовывать на поверхности так называемые отложения "мертвого лития", которые невозможно использовать повторно. Это накопление снижает емкость и ускоряет деградацию аккумулятора.

Новый гибридный анод содержит широкодоступные графитовые частицы (мезоуглеродные микросферы, MCMB), равномерно внедренные в изогнутые нанолисты хлорированного деформированного гексабензокоронена (Cl-cHBC). Эти уникальные нанолисты создают большие межслоевые пространства и наноканалы, позволяя ионам лития проходить быстрее и эффективнее.

При использовании в равных частях эти два материала способствуют последовательному процессу внедрения ионов лития, при котором ионы сначала попадают в нанолисты, а затем перемещаются в графит. Такое поэтапное внедрение предотвращает образование "мертвого лития", обеспечивая быструю зарядку без потери емкости.

Эксперименты показали, что этот гибридный анод обеспечивает в 4 раза большую емкость, чем обычный графит при высокоскоростной зарядке (4 А/г). Поэтапный процесс вставки обеспечивает более эффективное хранение лития и повышает стабильность циклов.

В ходе испытаний гибридный анод сочетался с высокопроизводительным катодом (NCM811), сохраняя 70% своей первоначальной емкости после более чем 1000 циклов зарядки-разрядки. После сборки в пакетные элементы гибридный анод продемонстрировал стабильную работу в течение 2100 циклов с кулоновской эффективностью 99%, что демонстрирует его потенциал для реальных применений.

Исследователи подчеркивают, что этот простой и масштабируемый процесс изготовления совместим с существующей инфраструктурой производства аккумуляторов. Более того, использование химической универсальности изогнутых нанолистов открывает возможности для разработки натрий-ионных аккумуляторов и других систем хранения энергии.

