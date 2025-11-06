Эта батарея работает даже под водой: в чем секрет "неубиваемого" аккумулятора из цинка (видео)

Мексиканские ученые создали прототип цинк-воздушного аккумулятора, который продолжает работать даже после того, как его пробили гвоздем, подержали в огне и погрузили в воду. Такая батарея не только безопаснее литий-ионных аналогов, но и дешевле в производстве.

Исследовательская группа под руководством Ноэ Архоны из Центра передовых исследований материалов разработала АКБ, лишенную главных недостатков литиевых батарей — риска возгорания и зависимости от дорогих и дефицитных металлов, пишет Tech Xplore.

Конструкция и тесты

Вместо легковоспламеняющегося жидкого электролита, который используется в литий-ионных элементах, в новой альтернативе применяется комбинация цинка и кислорода. Это решение делает батарею фундаментально негорючей. Чтобы минимизировать количество металла и сделать батарею еще дешевле, эксперты внедрили специальный углеродный лист, в который встроены отдельные атомы никеля. Этот слой, в сочетании с новым гелевым полимерным электролитом и цинком, стал основой стойкости батареи.

Прототип прошел серию жестких испытаний. Батарею пробивали гвоздем, держали в открытом пламени и топили в воде — и она продолжала работать. Еще одно важное преимущество — устойчивость к экстремальным температурам. В отличие от литий-ионных аккумуляторов, которые теряют емкость на морозе, новая технология одинаково хорошо функционирует как при очень низких, так и при сверхвысоких температурах.

Видео с тестами цинк-воздушной батареи

Практические бонусы

Хотя технология еще требует доработки, она обеспечивает весомые плюсы по сравнению с привычными элементами из лития. Отсутствие легковоспламеняющихся компонентов и минимальное количество металла исключают риск возгорания. Цинк, никель и углерод, в отличие от дорогих лития и кобальта, легко и дешево добываются, что снизит стоимость производства.

В будущем ученые планируют сделать батарею еще более экологичной, интегрировав в нее биоразлагаемые составляющие. После окончания срока службы такие аккумуляторы можно будет просто "закопать в землю", где они станут удобрением для растений. В дальнейших исследованиях никель планируют заменить на железо — еще более распространенный и нетоксичный металл.

"Если мы хотим иметь по-настоящему безопасные батареи, мы должны разрабатывать их с использованием одноатомных катализаторов. Это будущее хранения энергии", — подытожил исследователь Архона.

