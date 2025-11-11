Как защитить домашний интернет от хакеров: эксперты назвали топ 6 проверенных методов

Интернет-злоумышленники в наши дни быстро схватывают новые достижения и используют прогресс в своих неблаговидных целях. Чтобы всегда быть на шаг впереди, необходимо обезопасить локальную сеть, а это больше, чем просто один компьютер.

Локальная сеть (LAN) – это группа устройств (компьютеров, принтеров, сканеров), объединенных в пределах ограниченной территории – дома или офиса, поясняет zdnet.com. Такая сеть позволяет пользователям совместно использовать ресурсы и получать доступ к общим файлам и программам через специализированные серверы. Для защиты локальной сети понадобится приложить некоторые усилия, но в конце концов все будет не напрасно. Эксперты издания рассказали о главных шагах по обеспечению интернет-безопасности.

Защита браузера

Ваша конфиденциальность начинается как раз с браузера, ведь именно им вы пользуетесь чаще всего (и именно он является самым уязвимым звеном). Первое, что вам следует сделать, – перейти с более привычного браузера на более защищенный (в качестве примеров специалисты называют Brave, DuckDuckGo или Tor).

Відео дня

Если этого не сделать, вы так и останетесь уязвимы, независимо от ваших действий в сети, предупреждают эксперты. А если вы уже используете браузер, ориентированный на конфиденциальность, убедитесь, что настройки конфиденциальности включены. Например, в Zen Browser (основанном на Firefox) вы можете повысить уровень защиты, переключившись со стандартной по умолчанию на усиленную.

Правда, тут могут возникнуть неудобства – бывает, что некоторые сайты из-за усиленного режима защиты работают некорректно. Но проблему можно решить, добавив нужный сайт в список исключений.

Безопасные приложения

Всегда выбирайте приложения или мессенджеры с более высоким уровнем защиты. Например, если речь о мессенджере, то лучше предпочесть Signal более привычному Telegram. Вы также можете использовать шифрование GPG для своего почтового приложения. Если используется шифрование писем, то доступ к ним точно будет только у вашего корреспондента. Если вы используете веб-сервис электронной почты, рассмотрите возможность перехода на Proton Mail. Вы также можете защитить свои документы паролем в таких приложениях, как LibreOffice.

Кстати, менеджер паролей очень важен. Пароли, придуманные самостоятельно, обычно более слабые, так что используйте менеджер паролей (например, Bitwarden), чтобы усилить свою безопасность. Можно даже развернуть менеджер паролей в локальной сети, чтобы ваши данные не хранились на стороннем облачном сервере.

Конфиденциальный DNS

Это уже новый уровень сложности. DNS по HTTPS можно использовать на настольном компьютере, ноутбуке, телефоне или планшете, чтобы обеспечить шифрование DNS-запросов.

Но некоторые провайдеры позволяют настроить это так, чтобы каждое устройство в вашей сети автоматически использовало частный DNS. Если у вас есть такая опция, вам потребуется войти в систему роутера и выбрать один из множества приватных DNS-серверов – например, Cloudflare (1.1.1.1 и 1.0.0.1) или Google (8.8.8.8, 8.8.4.4).

Это не так просто, как включить приватный DNS в браузере или на вашем устройстве, но безопасность стоит потраченного времени.

Блокировка рекламы на уровне сети

Рекламу и трекеры можно заблокировать на уровне отдельных браузеров, но это может оказаться бесполезным, если не сделать того же самого и на уровне сети. Благодаря таким приложениям, как Pi-hole и AdGuard, вы можете блокировать рекламу и трекеры по всей локальной сети. Только учтите, что использование таких приложений требует установки на резервный компьютер (или даже на Raspberry Pi – специальный одноплатный компьютер размером с банковскую карту).

Если какие-то сайты будут работать некорректно, то выход мы уже знаем – добавляем их в списки исключений.

Более безопасный инструмент поиска

Если вы используете для поиска любимый многими Google, то ваша конфиденциальность в этом случае вряд ли обеспечена. Лучше выберите более надежную поисковую систему – в частности, уже названную DuckDuckGo.

А можно даже развернуть внутренний инструмент поиска (например, YaCy), который устанавливается на Linux, MacOS или Windows, и использовать децентрализованную сеть для результатов поиска.

Использование брандмауэра

Есть брандмауэры, которые можно установить на резервные устройства и развернуть в вашей локальной сети, чтобы защититься от возможных угроз. Для этого существуют даже специальные дистрибутивы Linux, среди которых – OPNsense, IPFire, pfSense и VyO.

Ранее стало известно, почему так важно использовать менеджер паролей. В частности, эксперты пояснили, что хранить пароли в веб-браузере – на самом деле плохая идея, несмотря на ее кажущееся удобство.