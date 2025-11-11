Солнечные панели замешаны в масштабной афере: о чем предупредили японские эксперты

Солнечные батареи замешаны в новой мошеннической схеме в Японии. Под видом "бесплатной обязательной проверки" панелей злоумышленники выманивают у владельцев сотни тысяч иен, пугая их несуществующими поломками и риском пожара.

Бум домашних солнечных электростанций в стране (ими владеют 12% жителей) привел к новым обманным операциям. Сегодня их имеют уже почти 12% домовладельцев. Как сообщает местный регулятор, целью аферистов, как правило, становятся пенсионеры, пишет The Japan Times.

Как это происходит

Манипуляцию производят по следующему сценарию. Сначала владельцу дома поступает звонок или неожиданный визит с предложением провести "бесплатную" проверку солнечных панелей, которая якобы стала "обязательной по закону".

После этого "специалисты" запускают дрон над крышей или используют тепловизор, а затем показывают владельцу снимки с несуществующими "красными пятнами", которые якобы указывают на риск возгорания или скорую поломку. Вызвав у жертвы опасения, они тут же предлагают подписать дорогостоящий контракт на ремонт, чистку или нанесение "защитного" покрытия.

Відео дня

В одном из случаев 80-летней женщине после такой "проверки" навязали контракт на чистку и нанесение покрытия стоимостью ¥400 000 (около $2600). Другим владельцам угрожали, что если они откажутся от "ремонта" за ¥200 000, им придется заплатить ¥500 000 за демонтаж "опасных" панелей. Некоторые мошенники даже ложно утверждали, что проводят проверки по поручению правительства.

За последний год количество обращений, связанных с такими аферами, выросло более чем вдвое — с 304 до 613. Более 80% пострадавших — люди старше 60 лет, а средняя сумма контракта составила ¥1,13 миллиона (около $7340).

О чем стоит помнить

Проблема, конечно, носит локальный характер, но тем не менее эксперты напоминают о нескольких базовых правилах общения со злоумышленниками. Во-первых, обязательных проверок оборудования, как и закона, предписывающего их проводить, не существует. Такая необходимость зависит от мощности системы и участия в государственных программах.

Когда сообщают о какой-то проблеме с солнечными панелями, не стоит спешить что-либо подписывать. Для выяснения деталей и реальной квалифицированной диагностики лучше связаться со службой поддержки производителя модулей. Консультироваться важно с проверенными специалистами.

Наконец, если ремонт действительно нужен, можно обратиться сразу к нескольким поставщиками таких услуг, чтобы сравнить цены.

Ассоциация фотоэлектрической энергетики Японии рекомендует проводить профессиональную проверку панелей через год после установки, а затем — раз в четыре года, но не по требованию неизвестных "инспекторов".

Раньше Фокус писал, что солнечные панели будут работать лучше, если погода будет плохой. Снег может помогать солнечным батареям работать лучше. Оказывается, для выработки электроэнергии может использоваться тот свет, который отражается от снегового покрова.