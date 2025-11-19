Купить бюджетный смартфон и не прогадать: 3 лучших модели 2025 года (фото)

Выбор бюджетного смартфона часто сопряжен с компромиссами, однако в сегменте до 7000 гривен есть модели с оптимальным соотношением цены и качества.

Фокус собрал три актуальных смартфона c хорошими отзывами, которые выделяются на фоне конкурентов качественными дисплеями и сбалансированным набором характеристик.

Samsung Galaxy A16

Модель отличается длительной программной поддержкой: производитель обещает шесть крупных обновлений операционной системы Android. Аппарат оснащен 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. За производительность отвечает процессор Helio G99.

Samsung Galaxy A16 Фото: gsmarena.com

В базовой конфигурации доступно 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища с возможностью расширения картой microSD (слот гибридный). Система камер включает основной модуль на 50 Мп, 5-мегапиксельный сверхширокоугольный и макро-объектив. Корпус защищен от пыли и брызг по стандарту IP54. Из недостатков стоит отметить отсутствие разъема 3,5 мм и зарядного устройства в комплекте.

Цена Samsung Galaxy A16 4/128GB — 6599 грн.

Motorola Moto G55

Смартфон предлагает "чистую" версию операционной системы Android. Moto G55 получил 6,5-дюймовый IPS-экран с частотой обновления 120 Гц. Аппаратная платформа — чипсет MediaTek Dimensity 7025, имеется 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти за сопоставимую с Galaxy цену. Также предусмотрен отдельный слот для карт microSD.

Motorola G55 Фото: gsmarena.com

Основная 50-мегапиксельная камера оснащена системой оптической стабилизации (OIS), дополнительно установлен 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с автофокусом для макросъемки. Устройство поддерживает технологию eSIM, имеет стереодинамики и разъем для наушников.

Цена Motorola Moto G55 8/256GB — 6999 грн.

Xiaomi Redmi Note 14

Модель выделяется высокими техническими параметрами для своего класса. Смартфон получил 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 1800 нит. Устройство работает на чипе Helio G99 Ultra, комплектуется 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти в начальной версии, поддерживаются карты памяти.

Xiaomi Redmi Note 14 Фото: gsmarena.com

Главная камера имеет разрешение 108 Мп. Смартфон оснащен стереодинамиками, ИК-портом для управления техникой и разъемом для наушников. Корпус защищен по стандарту IP54, а экран прикрыт стеклом Gorilla Glass 5. В комплекте поставляется блок быстрой зарядки на 33 Вт.

Цена Xiaomi Redmi Note 14 6/128GB — 6499 грн.

