Солнечные батареи на квантовых точках стали новой надеждой возобновляемой энергетики

Квантовые точки могут повысить эффективность преобразования энергии солнечными панелями на 20%, подсчитала американская компания First Solar.

Для этого нужно нанести тонкую пленку квантовых точек на обратную сторону двухсторонних панелей. Подробности проекта стали известны изданию СleanTechnica.

В начале 2025 года американский стартап UbiQD, специализирующийся на квантовых точках, приобрел компанию BlueDot, занимающуюся разработкой перовскитов. С тех пор компания активно развивается. В июле UBiQD заключила соглашение с First Solar, направленное на повышение эффективности двусторонних солнечных панелей First Solar.

Квантовые точки улучшают эффективность тандемных солнечных панелей, сделанных из перовскита и кремния. В частности, они используются для улучшения преобразования солнечной энергии в тонкопленочных солнечных элементах на основе CdTe (теллурида кадмия), которые будут использоваться в формате двусторонних солнечных панелей американским производителем First Solar.

Двусторонние солнечные панели собирают солнечный свет с обеих сторон, что в итоге дает больше энергии. В сельском хозяйстве, например, на фермах, их можно использовать в качестве ограждений для экономии места. Установщики солнечных панелей также начинают предлагать их для использования на приусадебных участках.

Солнечные окна с квантовыми точками от UbiQD Фото: UbiQD

CleanTechnica впервые обратила внимание на квантовые точки более 10 лет назад, когда исследователи из Лос-Аламосской национальной лаборатории (США) описали технологию. Тогда ученые предлагали делать прозрачные окна, способные также собирать солнечный свет и производить электроэнергию.

Квантовые точки — это сверхмалые частицы полупроводникового вещества (около 3-20 нанометров), которые можно синтезировать с почти атомарной точностью с помощью современных методов коллоидной химии (раздел науки о растворах). Они ведут свою историю еще с 1980-х годов, когда физики обнаружили, что наночастицы в специальном растворе приобретают иные оптические свойства, чем более крупные частицы того же вещества.

Благодаря этим свойствам цвет излучения квантовых точек можно настраивать, меняя их размер. Точность настройки цвета сочетается с высокой эффективностью излучения, приближающейся к 100%.

Квантовые точки могут поглощать свет, но их эффективность гораздо ниже, чем у других материалов для солнечных панелей. Когда Национальная лаборатория возобновляемой энергии (NREL) в США впервые использовала солнечные батареи на квантовых точках, конструкция на основе сульфида свинца показала эффективность 2,9%, и это был лучший результат среди всех вариантов. К 2024 году этот показатель для сульфида свинца подскочил до 12%, а в январе 2025 года исследователи достигли 13,4%.

"Улучшение первоначальной эффективности до предыдущего рекорда стало возможным благодаря лучшему пониманию связей между отдельными квантовыми точками, улучшению общей структуры устройства и уменьшению дефектов в квантовых точках", — поясняют в NREL.

На рынке уже есть солнечные элементы с гораздо большей эффективностью — до 25%. Это ставит под сомнение целесообразность квантовых точек, однако они могут быть очень полезными при объединении с другими технологиями, что доказывают First Solar и UbiQD. Технология может стать еще более экономичной с появлением новых материалов для преобразования солнечной энергии, которые можно производить в условиях низкой себестоимости и больших объемов.

Недавно UbiQD объявила о получении кредита на сумму $6 млн от First Citizens Bank, филиала Silicon Valley Bank. Деньги позволят компании модернизировать оборудование и масштабировать производство.

Ранее писали, что технология квантовых точек используется также в телевизорах. В этом случае они отвечают за передачу цветов.