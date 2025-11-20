Две "секретные" технологии преобразили электрокары: как батареи заряжаются так быстро

Сегодня в электромобилях применяются два малоизвестных, но инновационных решения из серии полупроводников. Карбид кремния (SiC) и нитрид галлия (GaN) приходят на смену старому кремнию. Они делают электрокары эффективнее, ускоряя зарядку и уменьшая выделение тепла.

Главное преимущество заключается в их способности работать с высоким напряжением и переключать ток с меньшими потерями энергии. Это означает меньше тепла, что позволяет делать системы охлаждения компактнее, пишет Autoblog.

SiC в инверторах, GaN в зарядках

Автопроизводители используют эти материалы в разных узлах в зависимости от их свойств. Карбид кремния (SiC) подходит для тяговых инверторов — устройств, которые преобразуют ток из батареи для питания электромоторов. SiC выдерживает высокие нагрузки и температуры, особенно в современных 800-вольтовых системах, обеспечивая высокую эффективность даже при интенсивном разгоне или движении по трассе.

Нитрид галлия (GaN), в свою очередь, нашел применение в бортовых зарядных устройствах (OBC), которые преобразуют переменный ток из розетки в постоянный для зарядки батареи. GaN позволяет переключать энергию с очень высокой частотой, что дает возможность значительно уменьшить размер и вес зарядного блока, одновременно снижая потери энергии при передаче от сети к аккумулятору.

Практическая польза

Для владельцев применение GaN означает сокращение времени зарядки: большая часть энергии идет на пополнение емкости батареи, а не на нагрев компонентов. Использование SiC в инверторах повышает реальный запас хода, поскольку меньше энергии тратится впустую в виде тепла, а система охлаждения потребляет меньше ресурсов.

Хотя компоненты на основе SiC и GaN пока дороже традиционных кремниевых аналогов, благодаря их применению получается экономить на других системах (например, радиаторах и вентиляторах) и повышать общую эффективность авто, что делает их стандартом для отрасли.

Ранее сообщалось, что электрокары будут работать в 3 раза дольше за счет прорывного материала для батарей. Корейские ученые показали новый гель-электролит, способный увеличить запас хода электромобилей в 2,8 раза, а срок службы их аккумуляторов — почти втрое. Секрет кроется в компонентах, подавляющих нежелательные реакции с кислородом.