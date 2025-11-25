Почему не стоит покупать новые смартфоны: эксперты дали четкий ответ, и дело не в экономии

Даже если ремонт телефона стоит дешевле покупки нового, то, как ни странно, специалисты рекомендуют купить новый, особенно если телефону уже несколько лет.

Независимо от того, глючит ли программное обеспечение или треснул экран, все рано или поздно сталкиваются с одной и той же проблемой: лучше отремонтировать или поменять телефон? Ответ на этот вопрос дают эксперты компании Asurion.

Сколько стоит ремонт и замена смартфона

Даже если ремонт телефона стоит дешевле покупки нового, то, как ни странно, специалисты рекомендуют купить новый, особенно если телефону уже несколько лет. Можно сдать старый смартфон в трейд-ин и использовать скидку при покупке нового аппарата.

По мнению экспертов, замена треснувшего экрана обойдется в 79–300 долларов, а то и больше. За эти деньги можно купить Google Pixel 9a (от 440 долларов, или 19 000 грн) — в таком случае ремонт сломанного устройства может быть бессмысленным.

Однако есть и другие ситуации, в которых ремонт оправдан. Самые популярные смартфоны Apple и Samsung стоят около или чуть более 1000 долларов. При этом средняя стоимость ремонта экрана этих же моделей с использованием фирменных запчастей, инструментов и диагностики в сервисных центрах значительно ниже.

К сожалению, многие люди не знают, что выбрать — ремонт или покупку новой модели. Согласно исследованию Asurion, 44% американцев предпочли бы купить новый телефон, если бы их экран был разбит. То есть, почти половина американцев теряют сотни долларов, выбирая замену вместо ремонта сломанных телефонов.

Иногда проще отремонтировать смартфон, чем купить новый Фото: Скриншот

Когда следует ремонтировать телефон

Вот несколько ситуаций, когда стоит отремонтировать смартфон, если ему меньше 2-х лет.

Батарея быстро разряжается

Если устройство разряжается вскоре после полной зарядки или работает медленно в течение дня, простым и доступным решением будет замена батареи. Замена аккумулятора обойдется примерно в 50–70 долларов США в зависимости от модели.

Абоненты вас не слышат

Если собеседники постоянно говорят, что вас не слышат, и при этом вы уверены в хорошем качестве соединения, возможно, у сломался микрофон. Специалист по ремонту смартфонов определит проблему и сообщит стоимость ее устранения.

На телефоне быстро заполняется память

Это легко исправить, и это бесплатно. Если вы получаете уведомление "Память телефона заполнена" на iPhone, Samsung Galaxy или Google Pixel, или если устройство просто работает медленно, попробуйте удалить видео, фотографии или приложения.

Замена разбитого экрана смартфона может стоить дорого Фото: cpscentral.com

Когда ремонт выгоден на 100%

Ремонт старых устройств экологичен. Покупка новых — нет, потому что каждый год производители техники представляют новые смартфоны, а это требует огромных затрат материалов, электроэнергии и ископаемого топлива.

Как отметила в своем отчете американская некоммерческая организация Public Interest Research Group: "Если бы мы пользовались телефонами в среднем на год дольше, сокращение выбросов было бы эквивалентно исчезновению с дорог 636 000 автомобилей и снизило бы потребность в производственных материалах на 42,5 млн фунтов в день".