Солнечные панели станут гораздо дешевле и проще: что придумали ученые из Германии

Ученые из Германии разработала инновационный метод производства солнечных элементов с помощью струйной печати.

Он может заменить дорогостоящую и вредную технологию фотолитографии, использующую токсичные вещества. Это значительно сократит затраты и химические отходы, пишет издание Karlobag.

Команда из Института Фраунгофера ISE при поддержке Европейского космического агентства использовала струйную печать специальными плавящимися чернилами, которые наносятся непосредственно на поверхность ячейки по шаблону. Благодаря высокой точности, на создание панелей тратится гораздо меньше ресурсов.

Струйная печать просто исключает необходимость в жидкостно-химическом проявлении, что значительно упрощая производственную цепочку и снижает воздействие завода на окружающую среду.

Новый метод заменяет испарение процессом гальванизации. Металл электрохимически осаждается только на участках полупроводника, не покрытого чернилами. Это исключает отходы драгоценных металлов и необходимость последующего удаления лишнего материала химикатами.

Команда заявила, что проект переходит к финальной стадии демонстрации. Она должна создать полностью функциональный фотоэлектрический элемент, пригодный для использования в космосе. В дальнейшем их смогут устанавливать на космические спутники, которых нужно все больше и по доступной цене.

На протяжении десятилетий высокоэффективные многопереходные солнечные элементы III-V-типа считались золотым стандартом для питания спутников. Их высочайшая эффективность и исключительная устойчивость к экстремальным радиационным условиям в космосе делают их незаменимыми. Однако их производство требует дорогих материалов, таких как пластины германия, и сопровождается большим количеством опасных отходов.

Такие панели выращивают с помощью точного выращивания сверхтонких полупроводниковых слоев на германиевой подложке, что напоминает приготовление торта. После нужно еще изготовить сами фотоэлектрические ячейки в условиях вакуума и высоких температур. Финальная обработка включает фотолитографию и испарение металла — медленные, дорогие и энергонеэффективные процессы.

Ранее писали, что другая технология сделает солнечные панели лучше и дешевле. Ученые изготовили идеальные галогенидные перовскиты.