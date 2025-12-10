Новые аккумуляторы для электрокаров удвоят запас хода с помощью простого воздуха

Японские исследователи из Национального института материаловедения (NIMS) объявили о прорыве в разработке литий-воздушных аккумуляторов. Эта технология теоретически способна обеспечить электромобилям запас хода, сопоставимый с машинами на бензине.

Главным элементом, делающим это возможным, стала новая углеродная мембрана, которая точно управляет взаимодействием кислорода с литием, пишет Tarantas.

Решение проблемы нестабильности

Литий-воздушные ячейки всегда были уязвимыми из-за нестабильности и быстрой потери емкости. Ученые исправили этот изъян с помощью многослойной пористой мембраны, сочетающей микро-, мезо- и макропоры размером от 2 до 50 нанометров.

Такая архитектура выравнивает распределение кислорода, снижает потери электролита и повышает термическую стабильность ячейки. Поскольку литий-воздушные элементы получают окислитель (кислород) прямо из окружающего воздуха, внутри корпуса освобождается место, что позволяет кардинально повысить плотность энергии.

Впечатляющие цифры

Результаты испытаний выглядят многообещающе: прототип достиг плотности энергии 360 Вт·ч/кг, что примерно в два раза превышает показатели современных литий-ионных батарей. Расчеты показывают, что в будущем этот параметр может вырасти до 700 Вт·ч/кг, а теоретический предел находится около 11 000 Вт·ч/кг — это уже уровень плотности энергии бензина.

В ходе тестов шесть электродов выдержали 19 циклов зарядки-разрядки без деградации характеристик, что cтало редким достижением для этого класса устройств.

Масштабирование и перспективы

Важно, что разработка уже выходит за рамки лабораторных экспериментов. Исследователи показали увеличенные электроды размером 10х10 см, намекая на переход к ранней стадии прединдустриального производства.

Технология выглядит особенно перспективной для электромобилей, легкой авиации и портативной электроники — везде, где критичен каждый килограмм веса. Если такие батареи дойдут до массового изготовления, рынок электрокаров изменится: с плотностью энергии в два-три раза выше нынешней проблема ограниченного запаса хода исчезнет, и бензиновые автомобили столкнутся с серьезным вызовом.

