Эра солнечных панелей подходит к концу: новые элементы-киригами работают на 36% лучше

Фотоэлектрические элементы типа "киригами" могут превзойти традиционные солнечные панели, обещая на 36% больше энергии.

Установка не усложняется, но солнечные батареи улавливают значительно больше света. Издание Energiesmedia рассказало, что сейчас известно об этой перспективной технологии.

Киригами, японский художественный метод, восходит к древним временам, когда бумагу вырезали и складывали для создания детализированных трехмерных фигур. В 2015 году этот древний метод вдохновил группу исследователей из Мичиганского университета в Анн-Арборе (США) на создание новейшей конструкции фотоэлектрических элементов, способных отслеживать положение солнца.

Элементы, спрятанные внутри панели, изогнуты "волнами" и разделены на крошечные сегменты, которые могут следовать за положением солнца, динамично меняя свою форму. По сравнению со стационарными панелями, это динамическое движение максимизирует положение солнечных элементов относительно солнечного света, производя до 36 % больше энергии. Однако с точки зрения установки для людей ничего не изменится.

Команда создала фотоэлектрические элементы, вырезав с помощью углекислотного лазера сложные узоры на пластике космического класса под названием каптон. Когда инженеры утвердили узор, на нарезанные заготовки добавили фотоэлементы, оставляя достаточно места между ними. Затем лазер использовался для вырезания желаемого узора на каптоне, содержащем фотоэлементы.

По мнению ученых, использование элементов-киригами снизит затраты на установку, упростит ее, повысит эффективность в течение всего дня и позволит устанавливать солнечные модули на дронах, транспортных средствах, космических аппаратах и крышах, которые не выдерживают традиционные солнечные панели.

Новые фотоэлектрические элементы, созданные по принципу киригами, в настоящее время все еще находятся на стадии исследований и разработок как на коммерческом, так и на академическом уровнях. Команда работает над созданием максимально оптимальной и масштабируемой конструкции.

"Мы считаем, что у этого проекта большой потенциал, и активно работаем над его реалистичным применением", — заявил доцент кафедры материаловедения и инженерии Макс Штейн.

В исследовании ученых из Южной Кореии, опубликованном в июле 2025 года изданием Science Direct, рассматривается возможность создания гибких перовскитных солнечных ячеек-киригами. Их считают перспективным источником энергии для датчиков и носимых устройств. Успех этой идеи во многом зависит от выбора материалов. Сейчас исследователи рассматривают полимеры, металлы и даже бумагу.

Ранее писали, что ученые сделали гибкие батареи на основе желатина. Главным их преимуществом является адаптивность к разным условиям работы.

А недавно в Китае создали батарею, которая собирает и хранил солнечную энергию, чтобы потом превратить ее в электричество. Она использует жидкость вместо проводов.